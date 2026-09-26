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Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει καρέ-καρέ την ένοπλη επίθεση με καλάσνικοφ που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, έξω από καφέ-μπαρ στην οδό Αγορακρίτου, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Από τα πυρά τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, όταν θραύσμα από σφαίρα εξοστρακίστηκε και την τραυμάτισε στη γάμπα.

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Η ανήλικη μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε επέμβαση, προκειμένου να αφαιρεθεί το θραύσμα που είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της. Η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία και η 10χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα πέρασε μπροστά από την καφετέρια στην οδό Αγορακρίτου, την ώρα που στο κατάστημα βρίσκονταν πελάτες.

Ένας από τους επιβάτες του οχήματος, χωρίς να κατέβει από αυτό, άρχισε να πυροβολεί με καλάσνικοφ προς την επιχείρηση. Συνολικά φέρεται να έριξε τουλάχιστον 25 σφαίρες, γεγονός που αποτυπώνεται και στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Μετά την επίθεση, οι δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο. Το όχημα που χρησιμοποίησαν εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο και καμένο, σε ερημική περιοχή στον Ασπρόπυργο. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκε και ένα καλάσνικοφ.

Το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει βαρύ ποινικό μητρώο. Το 2016 είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών, καθώς και για υπόθεση ναρκωτικών, μετά από συμπλοκή με αστυνομικούς σε χασισοφυτεία. Ο ίδιος είχε αποφυλακιστεί το 2021 με περιοριστικούς όρους από τις Φυλακές Μαλανδρίνου.

Μετά τους πυροβολισμούς, στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού. Σύμφωνα με την περιγραφή της κατάστασης που επικράτησε, οι θαμώνες προσπαθούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς είχε συμβεί και, κυρίως, να διαπιστώσουν εάν τα παιδιά τους ήταν ασφαλή.

Όσον αφορά τα κίνητρα της επίθεσης, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ συμμοριών που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.