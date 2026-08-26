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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Αυγούστου σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άγνωστοι προκάλεσαν φωτιά στο κατάστημα, πετώντας δύο αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, όταν το κατάστημα ήταν ακόμη ανοιχτό και στο εσωτερικό του βρίσκονταν εργαζόμενοι. Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί, δύο άνδρες πλησίασαν το κατάστημα έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο. Από αυτό έβγαλαν δύο μολότοφ και τις πέταξαν προς το κατάστημα.

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Ακολούθησε πυρκαγιά στο εσωτερικό του χώρου. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν αμέσως και χρησιμοποίησαν τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στο κατάστημα, καταφέρνοντας να περιορίσουν τις φλόγες πριν η φωτιά επεκταθεί περισσότερο.

Η άμεση και ψύχραιμη αντίδρασή τους αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η πυρκαγιά περιορίστηκε και μαζί της περιορίστηκε και το μέγεθος των ζημιών που υπέστη το κατάστημα. Αμέσως μετά την επίθεση επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των δύο δραστών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν τον απαραίτητο έλεγχο στον χώρο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι η φωτιά είχε σβήσει πλήρως και ότι δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μαρτυρίες που ενδέχεται να συμβάλουν στην αναγνώριση και ταυτοποίησή τους.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην άμεση και ψύχραιμη αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετώπισαν γρήγορα την πυρκαγιά και κατάφεραν να την περιορίσουν.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες τόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η επίθεση όσο και το κίνητρο των δραστών. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ άλλων μαρτυρίες και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δύο ανδρών.

Παράλληλα, ανάλογα με τα ευρήματα που θα προκύψουν από την έρευνα και εφόσον υπάρξουν στοιχεία σχετικά με το κίνητρο ή την προέλευση της επίθεσης, δεν αποκλείεται να εμπλακούν στην υπόθεση και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.