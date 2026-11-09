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Σε δύο διαφορετικά επίπεδα κινείται η έρευνα των στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που έχουν αναλάβει τη διαλεύκανση τής υπόθεσης με τη γυναικεία σορό μέσα σε βαλίτσα, η οποία εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Από τη μία προσπαθούν να μάθουν τα στοιχεία της γυναίκας με το κοντό μαλλί, που μοιάζει να κατάγεται από την Αφρική, και της είχαν δέσει τα πόδια. Θέλουν να μάθουν την καθημερινότητά της, τη δραστηριότητά της και κάθε λεπτομέρεια τής ζωής της, μήπως και έτσι φθάσουν στον άνθρωπο που την ήθελε νεκρή.

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Από την άλλη πλευρά αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, που να τους οδηγήσουν στον άνθρωπο που άφησε τη βαλίτσα με τη γυναικεία σορό, δίπλα στον κάδο απορριμμάτων, στη διασταύρωση τής Αλκαμένους με τη Χαρίσσης.

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Ο ιατροδικαστής, που έφθασε στο σημείο και πραγματοποίησε την αυτοψία, είπε στους αστυνομικούς ότι σε πρώτο χρόνο δεν διέκρινε κάποια ίχνη τραύματος από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο. Εάν δεν εντοπίσει κάτι τέτοιο και κατά τη νεκροτομή, τότε οι αστυνομικοί προσανατολίζονται στα ενδεχόμενα τής ασφυξίας ή της υπερβολικής δόσης ναρκωτικών. Και αυτά, όμως, μόνο η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να τα επιβεβαιώσει ή να τα καταρρίψει.