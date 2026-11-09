Πτώμα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τον εντοπισμό σορού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από καταγγελία για έντονη δυσοσμία στο σημείο.

Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση προσδιορίζει το θύμα ως γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, ηλικίας 17 έως 25 ετών, με τον θάνατο να έχει επέλθει προ ημερών.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του θανάτου, αναζητώντας παράλληλα στοιχεία σε βάσεις δεδομένων για δηλώσεις εξαφάνισης.

Οι αρχές προχωρούν σε νεκροψία-νεκροτομή και λήψη δείγματος DNA για να διαπιστωθεί η ταυτότητα της νεκρής, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητηθεί.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση με το πτώμα γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, με τις συνθήκες του θανάτου της να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε στην οδό Αλκαμένους, στη συμβολή με την οδό Χαρίσσης, έπειτα από καταγγελία αλλοδαπού, γεννημένου το 1997, ο οποίος προσήλθε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσε τις αρχές για την έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από τη βαλίτσα.

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Στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναζήτησης στοιχείων σε βάσεις δεδομένων με δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών αφρικανικής καταγωγής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα της νεκρής.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της. Μεταξύ αυτών είναι τόσο το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με πιθανό ασφυκτικό θάνατο, όσο και το ενδεχόμενο η γυναίκα να ήταν χρήστρια ναρκωτικών ουσιών, να κατέληξε και στη συνέχεια κάποιος να τοποθέτησε τη σορό της στη βαλίτσα και να την εγκατέλειψε στο σημείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τι δείχνει η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, πρόκειται πιθανότατα για γυναίκα ηλικίας 17 έως 25 ετών, αφρικανικής καταγωγής και μικρόσωμης σωματοδομής. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου 5 με 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Από την πρώτη εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Θα γίνει και λήψη δείγματος DNA προκειμένου να βρεθεί η ταυτότητα της γυναίκας, καθώς μέχρι στιγμής δεν την έχει αναζητήσει κάποιος.

Ενδεχομένως να γίνει και κάποια αναζήτηση στη βάση δεδομένων για γυναίκες αφρικανικής καταγωγής και νεαρές που έχουν εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα, προκειμένου οι αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή.

Πτώμα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI) Πτώμα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI) Πτώμα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI) Πτώμα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)