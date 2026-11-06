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Στη φυλακή οδηγούνται οι τρεις από τους πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος Πολεοδομίας της Κατερίνης που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας.

Έπειτα από τις απολογίες τους, το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο 62χρονος διευθυντής της πολεοδομίας, ο 67χρονος προϊστάμενος της υπηρεσίας δόμησης και η 49χρονη υπάλληλος της πολεοδομίας.

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Την ίδια στιγμή ελεύθεροι αφέθηκαν με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα ο συμβασιούχος υπάλληλος και ο ιδιώτης μηχανικός.

Ο 62χρονος διευθυντής που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, έδινε εξηγήσεις επί περίπου δύο ώρες ενώπιον της ανακρίτριας και φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται. «Αρνούμαι τις κατηγορίες και ειδικά όπως μου αποδίδονται. Πότε δεν ελαβα κανένα χρηματικό ποσό προκειμένου να εκδοθεί κάποια παράνομη διοικητική πράξη. Πράγματι έγιναν κάποιες ιδιωτικές δουλειές όσων αφορά στατικές μελέτες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την υπηρεσία μου».

Σύμφωνα με το thestival.gr, τις κατηγορίες αρνήθηκε και ο 67χρονος προϊστάμενος της υπηρεσίας δόμησης ο οποίος υποστήριξε πως «τα χρήματα που ακούγονται, αφορούσαν ιδιωτικές δουλειές της κόρης μου. Πήγαινα σπάνια στο γραφείο της κόρης μου όμως οι επισκέψεις που έκανα στο συγκεκριμένο κτήριο ήταν για το ιατρείο του καρδιολόγου μου που βρίσκεται στο ίδιο κτήριο».

Επι μιάμιση ώρα έμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας και η 49χρονη υπάλληλος της Πολεοδομίας που οδηγείτε στη φυλακή. Στην απολογία της φέρεται να ισχυρίστηκε, «παραδέχομαι ότι ασκούσα και ιδιωτικό έργο παράλληλα με τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν τα επηρέασε. Σε καμία περίπτωση δεν πήρα χρήματα ως αντάλλαγμα για εξυπηρετήσεις. Τα μόνα χρήματα που έλαβα αφορούσαν το ιδιωτικό μου έργο».

Υπενθυμίζεται ότι 6 ακόμα συλληφθέντες είχαν αφεθεί ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, εχθές Πέμπτη, με περιοριστικούς όρους και με χρηματικές εγγυήσεις.

(Πηγή: dikastiko.gr)