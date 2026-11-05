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Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται τέσσερις υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα ανταλλάγματα για την ευνοϊκή διεκπεραίωση υποθέσεων.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις οικονομικές κινήσεις των εμπλεκομένων σε βάθος πενταετίας, εξετάζοντας τραπεζικές συναλλαγές, επενδυτικά προϊόντα και δραστηριότητες σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.

Η δέσμευση αφορά κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, ενώ έχει ζητηθεί η διαβίβαση αναλυτικών δεδομένων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις καζίνο για την πλήρη χαρτογράφηση των εσόδων.

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Στην επιβολή μέτρων προσωρινής δέσμευσης της περιουσίας των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η σχετική απόφαση ελήφθη με εντολή του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και αφορά συνολικά 11 πρόσωπα: τέσσερις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κατερίνης και επτά ιδιώτες μηχανικούς.

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Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ότι είχαν αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα συνεργασίας, μέσω του οποίου φέρονται να εξασφάλιζαν παράνομα οικονομικά ανταλλάγματα για την προώθηση και την ευνοϊκή διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Έλεγχος σε βάθος πενταετίας για τις οικονομικές κινήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στη διαδρομή των χρημάτων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Η οικονομική έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκτιμάται ότι λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα, αλλά επεκτείνεται σε τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται να εξεταστούν αναλυτικά τραπεζικές κινήσεις, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και δραστηριότητες των κατηγορουμένων σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού.

Σκοπός είναι να εντοπιστούν ενδεχόμενες ασυνήθιστες χρηματικές ροές, να διερευνηθεί η προέλευση των ποσών και να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν προσπάθειες απόκρυψης ή νομιμοποίησης εσόδων που ενδέχεται να προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα στην Πολεοδομία

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη σχετική διάταξη, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν διαμορφώσει ένα δίκτυο συνεργασίας, αξιοποιώντας τόσο τις επαγγελματικές γνώσεις των ιδιωτών μηχανικών όσο και τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων της Πολεοδομίας.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, φέρονται να επιδίωκαν την ταχύτερη ή ευνοϊκότερη εξέταση αιτημάτων που αφορούσαν οικοδομικές άδειες και άλλες διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας Δόμησης.

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Ως αντάλλαγμα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υποθέσεων, σύμφωνα με τις κατηγορίες, φέρονται να ζητούσαν ή να λάμβαναν χρηματικά ποσά.

Οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν πλέον εάν τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικές δαπάνες, αγορές περιουσιακών στοιχείων ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και εάν ακολουθήθηκαν πρακτικές που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη της πραγματικής τους προέλευσης.

Στο επίκεντρο ακίνητα, καταθέσεις και στοιχηματικές εταιρείες

Στη διάταξη της Αρχής γίνεται αναφορά σε ενδείξεις που δημιουργούν την ανάγκη διερεύνησης πιθανής αξιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη διακίνηση και την απόκρυψη χρημάτων.

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Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η διάθεση χρηματικών ποσών για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών, η αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας, αλλά και η συμμετοχή σε δραστηριότητες στοιχηματισμού.

Παράλληλα, διερευνάται εάν μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε εκ νέου σε επαγγελματικές ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων, με τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει την εικόνα νόμιμων εσόδων.

Τι περιλαμβάνει η απόφαση δέσμευσης

Με βάση τα ευρήματα που έχουν τεθεί υπόψη της Αρχής, αποφασίστηκε η προσωρινή δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των 11 κατηγορουμένων.

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Το μέτρο αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, χρηματοπιστωτικούς τίτλους και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, ενώ προβλέπεται και η απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων.

Επιπλέον, έχει ζητηθεί από ιδρύματα πληρωμών και επιχειρήσεις καζίνο να διαβιβάσουν αναλυτικά δεδομένα που αφορούν συναλλαγές, επισκέψεις και τυχόν κέρδη των συγκεκριμένων προσώπων κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία.

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της έρευνας, καθώς θα βοηθήσουν τις Αρχές να χαρτογραφήσουν τις οικονομικές κινήσεις των κατηγορουμένων και να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν συνδέσεις με τα ποσά που φέρονται να προήλθαν από την υπόθεση.

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