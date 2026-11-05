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Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αποκάλυψε έναν τιμοκατάλογο παράνομων συναλλαγών για υποθέσεις αδειών και αυθαιρέτων, με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τις 135.000 ευρώ.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις και πολύπλοκους τρόπους μεταφοράς χρημάτων ή δώρων για να αποφύγουν τον εντοπισμό των πράξεών τους.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 151 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως δωροληψία, συμμετοχή σε συμμορία και πλαστογραφία εγγράφων.

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Σήμερα Πέμπτη ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να βρεθούν οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους. Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται τέσσερις υπάλληλοι της υπηρεσίας, ανάμεσά τους και ο διευθυντής της, καθώς και επτά ιδιώτες μηχανικοί.

Στη δικογραφία, η οποία είναι ιδιαίτερα ογκώδης, αναφέρονται επιπλέον 64 πρόσωπα. Η έρευνα των στελεχών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από καταγγελία ιδιώτη, σύμφωνα με την οποία μηχανικός φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό προκειμένου να επισπεύσει τη διεκπεραίωση πολεοδομικής υπόθεσης.

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Στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να εντοπίστηκε συγκεκριμένος τιμοκατάλογος για τις παράνομες συναλλαγές. Τα ποσά ξεκινούσαν από 150 ευρώ για την έκδοση οικοδομικής άδειας, ενώ μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τις 6.000 έως 7.000 ευρώ για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η παράδοση των χρημάτων γινόταν με διάφορους τρόπους, όπως μέσα σε φακέλους και ατζέντες, αλλά και μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών προς συγγενικά πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός των συναλλαγών. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις τα ανταλλάγματα φέρεται να μην είχαν χρηματική μορφή, αλλά να αφορούσαν έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα προϊόντα.

Κατά την αστυνομική έρευνα, στην οποία συμπεριλήφθηκε και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καταγράφηκαν συνομιλίες όπου οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και χειρονομίες για να συνεννοούνται σχετικά με τα χρηματικά ποσά.

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία, συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του διευθυντή της Πολεοδομίας υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν αποδέχεται τις κατηγορίες με τον τρόπο που αυτές διατυπώνονται στο κατηγορητήριο. Παράλληλα, έκανε αναφορά σε ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα του εντολέα του, για την οποία υπήρχε αμοιβή και της οποίας η νομιμότητα θα πρέπει να εξεταστεί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από την παράνομη δραστηριότητά του υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 135.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομική έρευνα έχει καταγράψει συνολικά 151 περιπτώσεις πιθανών αξιόποινων πράξεων, αναδεικνύοντας το εύρος της υπόθεσης που εξακολουθεί να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.