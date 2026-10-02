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Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης έλαβαν σήμερα το μεσημέρι έξι μαθητές οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο οποίο φοιτούν οι μαθητές (Pinewood The American International School of Thessaloniki), μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα συμπτώματά τους αποδόθηκαν σε τροφική δηλητηρίαση, ενώ αναμένονται τα πορίσματα περαιτέρω εργαστηριακών εξετάσεων.

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Συνολικά 29 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17-18 ετών, συνοδευόμενοι από τρεις εκπαιδευτικούς και δύο ορειβάτες, είχαν αναχωρήσει χθες από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τον Όλυμπο στο πλαίσιο εγκεκριμένης σχολικής εκδρομής.

Από το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου, έξι μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας. Ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών, οι συνοδοί κάλεσαν άμεσα το 112. Στην περιοχή του καταφυγίου, όπου επρόκειτο να διανυκτερεύσουν οι μαθητές, έσπευσαν πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΑΚ. Ακολούθησε η αεροδιακομιδή των έξι μαθητών με ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του Λιτοχώρου και, στη συνέχεια, η μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Για το περιστατικό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το Pinewood ενημερώθηκαν, επίσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Με ανακοίνωσή του το Pinewood The American International School of Thessaloniki εκφράζει «τις θερμές ευχαριστίες του προς τις υπηρεσίες και τα σώματα της Ελληνικής Πολιτείας για την άμεση κινητοποίηση, τον συντονισμό και την ταχεία ανταπόκρισή τους σε μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ