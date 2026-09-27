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Μία υπόθεση που προκαλεί προβληματισμό διερευνούν οι Αρχές στην Κατερίνη, μετά την πτώση 16χρονης από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Η μαθήτρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 16χρονη είχε βγει το προηγούμενο βράδυ για να διασκεδάσει με φίλους της. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της τις πρωινές ώρες, η κατάστασή της προκάλεσε ανησυχία στη μητέρα της, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές.

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Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η ανήλικη να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για ένα από τα σενάρια που διερευνώνται και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Έπεσε από το μπαλκόνι λίγο πριν καταθέσει

Η 16χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο να δώσει κατάθεση στις Αρχές για όσα είχαν προηγηθεί, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση έπεσε από το μπαλκόνι.

Από την πτώση υπέστη σοβαρά τραύματα, με το σημαντικότερο να εντοπίζεται στη σπονδυλική στήλη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Την έρευνα για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι προσπαθούν να συνθέσουν το χρονικό της νύχτας και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την επιστροφή της 16χρονης στο σπίτι της και την πτώση της.