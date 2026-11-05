Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης Κατερίνης φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς, αποδεχόμενα χρηματικά ποσά για την παράνομη έκδοση οικοδομικών αδειών και την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους, παρακάμπτουν πολεοδομικές διατάξεις και προθεσμίες, προβαίνοντας σε ενέργειες που αντίκεινται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα έναντι αθέμιτων οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας και επτά ιδιώτες μηχανικοί που συμμετείχαν στις παράνομες συναλλαγές βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

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Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος μεταξύ ιδιωτών μηχανικών, για οικοδομική άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου που εκδόθηκε κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, καθώς κατασκευάστηκε μετά το έτος 2011, για την οποία ο Διευθυντής Κ. και η Υπάλληλος Τμήματος Β. έλαβαν χρηματικό ποσό (5.000€) ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα, προκειμένου να την εκδώσουν. Η ιδιώτης μηχανικός αναφέρει ότι στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης λειτουργεί οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς, αναφέροντας χαρακτηριστικά:“όλοι συμμορία είναι.”:



(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ποιος τις δίνει αυτές η Μ.;

(Τ.Θ.): Η Μ. με το Σ. το κάναν να πούμε στους, στους Πόρους ή στο, στο…

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(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ε, όλοι συμμορία είναι.

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα.

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Έχεις και μια άδεια που είχε..

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα το κάναν.

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): ..από έναν πελάτη μου ο (Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.). Εγώ δεν θα την έβγαζα φυσικά γιατί ήταν από αυτές που δεν γίνονται αποπεράτωση αυθαιρέτου……{…} αλλά από αυθαίρετο που δεν ήταν πριν το έντεκα. Τέλος πάντων ανέλαβε αυτός μια χαρά. Τον μετέφερα και τη δήλωση αυθαιρέτου να προσθέσει τον έξτρα όροφο…..Και το χρεώνουν αυτοί, ενώ ήταν συνεννοημένοι, το χρεώνουν στη Μ. αντί να το πάρει η Μ.. Και το βγάζει, και πάει η Μ. και το βλέπει με τη Μ.. Και της λέει η Μ. «Ε, όχι δεν μπορεί να δοθεί αυτή η άδεια», η άδεια, να μη χάσει τα λεφτά που θα έπαιρνε….{…} Και βγάζει παρατήρηση η Μ. ότι δεν γίνεται γιατί δεν έχει φέρον οργανισμό. Τη λέω μετά εσένα τι σε νοιάζει και θα βρεις κάνα μπελά. .{…} Λέει «Αυτοί μου είπαν, ο Σ. και η Μ. ότι πρέπει να έχει. Τι μου τα χρεώνουνε;» παραιτείται από την άδεια ο Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. και την ξαναπρωτοκολλεί και την χρεώνουν στη Μ.,..{…} παίρνει τα πέντε χιλιάρικα (5.000) η Μ. δεν ξέρω πως τα μοίρασαν μεταξύ τους.



Περίπτωση στην οποία ο Διευθυντής Κ. αποδέχθηκε να λάβει χρηματικό ποσό επτά χιλιάδων (7.000€) ευρώ, ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα, από τον ιδιώτη μηχανικό Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. για ενέργειες που αντίκεινται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ήτοι να προβεί σε τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων:



(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σ.;

(Διευθυντής Κ.): Εε.

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(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μία περίπτωση η οποία, εε πάνω από τα εκατό χιλιάρικα.

(Διευθυντής Κ.): Τι περίπτωση είναι (ακατάληπτο).

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Εδώ θέλουμε (ακατάληπτο) κι έχουμε (ακατάληπτο) μικρή κλίμακα, δέκα τετραγωνικά. Μπορεί και να μην είναι κι έχει κάνει διακόσια πενήντα. Σ’ ένα οικόπεδο το οποίο είναι σκάρτα, σκάρτο, είναι σκάρτο δύο στρέμματα. Σκάρτο. {..}

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(Διευθυντής Κ.): Τι μικρή κλίμακα λες;

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): (Ακατάληπτο).

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

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(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μικρή κλίμακα θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να το κάνει, (ακατάληπτο) χρειαστεί; Δύο εφτακόσια κι έχει κάνει διακόσια πενήντα το ένα άριστο, πάρα πολύ ωραίο κτήριο, πάρα πολύ ωραίο, ισόγειο.

(Διευθυντής Κ.): Καλά δεν είναι μικρή κλίμακα τώρα αυτό.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Όχι ρε (ακατάληπτο) μεσ’ στην παρανομία είναι, πως μπορεί να το καλύψει το οικόπεδο όλο. (Ακατάληπτο). Θα τον πω. (Ακατάληπτο). Εφτά εσύ, εφτά εγώ. (Ακατάληπτο).

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(Διευθυντής Κ.): Τι να σου πω; Πως;

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(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σκέψου, εε σκέψου και θα σκεφτώ κι εγώ και θα (ακατάληπτο). Σκέψου. {…}

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Κανόνισε να, θα σκεφτώ κι εγώ, κάνε (ακατάληπτο). {…}

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Ναι. Δεν θυμάσαι που είχαμε κάνει το άλλο, γι΄αυτό το θυμήθηκα. {…}

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(Διευθυντής Κ.): Καλά.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Δες το αύριο θα περάσω



Χαρακτηριστικό της εξουσίας και της αυξημένης επιρροής του Διευθυντή Κ. και των σχέσεων που διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των πολεοδομικών και τεχνικών μελετών ανά την Ελλάδα είναι και ο κάτωθι διάλογος με ιδιώτη μηχανικό, η οποία εντός του γραφείου στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης, τον αποκαλεί χαρακτηριστικά: “ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου”, ένεκα του γεγονότος ότι έξω από το γραφείο του υπάρχει μηχανικός που μετέβη στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης από την Αθήνα, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά: Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή {…} απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα (σ.σ. εννοεί ότι έχει έρθει μηχανικός από την Αθήνα).



(Τ.Α.): Κύριε Σ. μπαίνουμε;

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι. Είδα έστειλες κάτι Α..

(Τ.Α.): Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή.

(Διευθυντής Κ.): Ναι;

(Τ.Α.): (Ακατάληπτο) απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα.

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Τ.Α.): (Ακατάληπτο) ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου.

Εκμεταλλευόμενη τη θέση της και γνωρίζοντας το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, ζητάει από ιδιώτες να της καταβάλουν χρηματικά ποσά, ως αθέμιτα ωφελήματα, προκειμένου να προβεί σε πράξη που αντίκειται στα καθήκοντά της, ήτοι στην έκδοση Βεβαίωσης Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων ή προέγκρισης οικοδομικής άδειας για γήπεδα εκτός σχεδίου κατά παρέκκλιση άρτια, με καταληκτική ημερομηνία στις 30-06-2026, ώστε να δύνανται να εκδώσουν μετέπειτα οικοδομική άδεια, καίτοι γνώριζε ότι η σχετική προθεσμία για τις προαναφερόμενες διοικητικές πράξεις (Βεβαίωσης Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων ή προέγκριση οικοδομικής άδειας) έληξε στις 09-12-2022.



(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Α, ωραία, ξέρεις τι έχει συμβεί;

(Γ.Ι.): Για πες.

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου να εκδώσω την βεβαίωση αυτήν των Όρων Δόμησης και λίγο αγχώθηκα…

(Γ.Ι.): Ναι…

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): …και γι’ αυτό ήθελα να κερδίσω την μέρα γι’ αυτό σε πήρα τώρα.

(Γ.Ι.): …ναι, ναι, εγώ σε δυο λεπτά…θες να συναντηθούμε σε…σε δύο λεπτά έξω από το Δημαρχείο να σου δώσω τα χρήματα για να προχωρήσεις;

(Υπάλληλος Τμήματος Β.): Ναι, ναι κατεβαίνω εγώ θα πήγαινα να πάρω ένα κουλούρι τώρα γι’ αυτό σε παίρνω.

ΟΙ τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας και οι επτά ιδιώτες μηχανικοί είναι αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.