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Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του σε δύο επιπλέον ανθρωποκτονίες στην Αλβανία, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για ληστείες και εμπρησμό.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, οι αρχές εντόπισαν στο διαμέρισμά του οπλισμό, χειροβομβίδες και πλαστά έγγραφα, οδηγώντας στη σύλληψη και μιας 41χρονης γυναίκας για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο άνδρας αντιμετωπίζει πλέον επιπρόσθετες κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 44χρονου Αλβανού που συνελήφθη στα Κάτω Πατήσια για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι, τον Οκτώβριο του 2020, καθώς φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του σε δύο ακόμη ανθρωποκτονίες που διαπράχθηκαν στην Αλβανία.

Ο 44χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του και του άνδρα με τον οποίο διατηρούσε τότε σχέση. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

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Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ληστείες κατά συρροή, καθώς και εμπρησμό με πρόκληση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Για τον εντοπισμό του είχαν προηγηθεί έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της αρμόδιας Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ), με τις αρχές να καταφέρνουν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στον 44χρονο.

Η διπλή δολοφονία στο Λουτράκι

Οι καταδικαστικές αποφάσεις αφορούν τη διπλή ανθρωποκτονία που σημειώθηκε τη νύχτα της 10ης προς την 11η Οκτωβρίου 2020, σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με τσεκούρι σε μία αλλοδαπή γυναίκα και έναν Έλληνα άνδρα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Στη συνέχεια, φέρεται να αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα, ενώ μετέφερε το αυτοκίνητο της γυναίκας σε απομονωμένη περιοχή και το πυρπόλησε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.

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Το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στα Κάτω Πατήσια

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε ο 44χρονος, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν: Ένα ασημί πιστόλι με ξύλινη λαβή. Δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες. Δύο πυροδοτικούς μηχανισμούς χειροβομβίδων.

Τρία ζευγάρια μεταλλικές χειροπέδες. Άδεια διαμονής άλλου προσώπου, στην οποία είχε τοποθετηθεί η φωτογραφία του συλληφθέντος.

Ο 44χρονος συνελήφθη επιπλέον για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

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Η διεθνής καταδίωξη και η σύλληψη 41χρονης

Επιπλέον, οι ελληνικές αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Interpol, ήρθαν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αλβανίας. Από την ενημέρωση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος αναζητούνταν διεθνώς, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί αγγελία για υπόθεση απόπειρας ένοπλης ληστείας από κοινού με άλλα άτομα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη επίσης μία 41χρονη αλλοδαπή. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 44χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές υπηρεσίες για διάφορες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων ναρκωτικά, ληστείες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και της νομοθεσίας για τα παίγνια.

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