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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στις Λιβανάτες Φθιώτιδας καθώς Ινδός εργάτης δολοφόνησε δύο ομοεθνείς του εργάτες στην ίδια χοιροτροφική μονάδα της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα είναι δύο Ινδοί εργάτες, ενώ ως φερόμενος δράστης αναφέρεται ένας ομοεθνής συνάδελφός τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στους δύο συναδέλφους του, προκαλώντας τους θανάσιμα τραύματα. Στη συνέχεια, φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου, από όπου απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διπλή ανθρωποκτονία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ άγνωστα είναι και τα κίνητρα της επίθεσης. Οι Αρχές βρίσκονται στο σημείο και εξετάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης.