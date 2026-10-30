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Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από τις αρχές μετά τη διάσωσή του από το φλεγόμενο κτίριο, το οποίο υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές μαζί με γειτονικές ιδιοκτησίες.

Η δικαστική υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον δράστη να επικαλείται ψυχωσική συνδρομή και να ζητά την αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού για τις πράξεις του.

Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για τον Νοέμβριο, οπότε αναμένεται η απολογία του κατηγορουμένου σχετικά με τις κατηγορίες εμπρησμού και φθοράς ξένης περιουσίας.

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Ένα σπίτι του 17ου αιώνα στην Παλιά Πόλη των Χανίων έγινε παρανάλωμα του πυρός τον Οκτώβριο του 2020, όταν ένας 70χρονος Ελληνοκαναδός πρώην ιερέας έβαλε φωτιά στην κατοικία της εν διαστάσει συζύγου του. Η πυρκαγιά προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή του σπιτιού, αλλά και εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, ενώ ο ίδιος διασώθηκε την τελευταία στιγμή από ένα παράθυρο.

Έξι χρόνια μετά, η υπόθεση βρίσκεται ξανά στο δικαστήριο, με τον κατηγορούμενο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας. Ο πρώην ιερέας επικαλείται ψυχωσική συνδρομή, ζητώντας να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός για τις πράξεις του. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, πίστευε ότι καθοδηγούνταν από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ.

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Τα απειλητικά μηνύματα πριν από την πυρκαγιά και η καταστροφή του σπιτιού

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020. Η γυναίκα είχε εγκαταλείψει τον Καναδά, όπου ζούσε με τον σύζυγό της, και είχε επιστρέψει στα Χανιά, αναζητώντας προστασία από την επιθετική συμπεριφορά του. Είχε εγκατασταθεί σε δικό της σπίτι στην οδό Πόρτου, ένα ξύλινο κτίριο του 1623.

Πριν από την πυρκαγιά, ο 70χρονος είχε στείλει στην εν διαστάσει σύζυγό του σειρά απειλητικών μηνυμάτων, προαναγγέλλοντας ότι θα καταστρέψει την περιουσία της. Ανάμεσά τους ήταν οι φράσεις «Δεν θα μείνει τίποτα από τα πράγματά σου σκύλα» και «Το σπίτι σου θα γίνει στάχτη».

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε αργότερα ο ίδιος, είχε την πεποίθηση ότι η πρώην σύζυγός του είχε βρει καταφύγιο στο συγκεκριμένο σπίτι μαζί με έναν νέο σύντροφο και αποφάσισε να το κάψει.

Η γυναίκα, ακολουθώντας τη συμβουλή του δικηγόρου της, απευθύνθηκε στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί αξιολόγησαν τις απειλές και έσπευσαν στο σημείο με επτά άνδρες, ενώ κλήθηκαν και δύο κλειδαράδες.

Ο 70χρονος είχε ήδη οχυρωθεί μέσα στο σπίτι, έχοντας κλειδώσει την πόρτα και τοποθετήσει έπιπλα πίσω της, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των αστυνομικών. Όπως ανέφερε αργότερα, είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Τελικά, διασώθηκε από παράθυρο του φλεγόμενου κτιρίου, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ διατάχθηκε άμεσα η ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική.

Πηγή: zarpanews.gr

Η θητεία στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και η νέα δικαστική εξέλιξη

Ο 70χρονος είχε υπηρετήσει στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής από το 1982 έως το 2015, όταν παραιτήθηκε από την ενορία του χωρίς να έχει λάβει άδεια και στη συνέχεια αποπέμφθηκε.

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Στο δικαστήριο βρέθηκαν και ιδιοκτήτες γειτονικών κατοικιών, οι οποίοι παρέστησαν προς υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς τα σπίτια τους υπέστησαν μεγάλες ζημιές από την πυρκαγιά.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναγνώστηκαν οι καταθέσεις από την πρωτοβάθμια δίκη, καθώς και οι ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν την κατάσταση του κατηγορουμένου.

Η δίκη διεκόπη αργά το μεσημέρι και θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο, οπότε αναμένεται η απολογία του 70χρονου. Καθοριστικό στοιχείο για την απόφαση και την ποινή που ενδεχομένως θα του επιβληθεί θα αποτελέσει η κρίση του δικαστηρίου σχετικά με τον καταλογισμό των πράξεών του.

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(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)