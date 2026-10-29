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Την εμπειρία και την παρατηρητικότητά τους χρησιμοποίησαν για ακόμα μία φορά αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ, οι οποίοι το βράδυ της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου είχαν διαταχθεί να περιπολούν στην περιοχή της Καλλιθέας.

Λίγο μετά τις 21.00 θεώρησαν ύποπτο ένα όχημα και τον οδηγό του, επί της Λεωφόρου Συγγρού, και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

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Με καταγωγή από την Αλβανία ο οδηγός από το πρώτο δευτερόλεπτο έδειξε ανήσυχος με τον έλεγχο και αυτό έβαλε σε σκέψεις τους έμπειρους αστυνομικούς. Μέσα σε λίγα λεπτά κατάλαβαν γιατί. Κάτω από το κάθισμά του είχε κρύψει 420 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ και στα ρούχα του είχε μικρή ποσότητα της ίδιας ουσίας.

Ο οδηγός δεσμεύτηκε και με περιπολικό μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να σχηματιστεί η δικογραφία σε βάρος του και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.