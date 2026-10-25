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Το Σάββατο το απόγευμα οι περιπολούντες αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/Γ.Α.Δ.Α. σε λεωφορεία που κινούνται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, εντόπισαν σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιόσια τον 19χρονο, τον έκριναν ύποπτο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε εντός σακιδίου που κατείχε, πιστόλι με σιγαστήρα, 12 φυσίγγια, εκ των οποίων 5 στη γεμιστήρα, καθώς και μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν και οδήγησαν τον 19χρονο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι έλεγχοι από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/Γ.Α.Δ.Α. συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.