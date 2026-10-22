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Ένα βρέφος μόλις ενός έτους έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών στις ΗΠΑ, όταν οι αρχές επιχείρησαν να σταματήσουν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η μητέρα του και μία φίλη της, οι οποίες φέρονταν να έχουν κλέψει ένα πακέτο πάνες. Το βίντεο από το περιστατικό δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ η εισαγγελία του Μισισιπή έκρινε ότι η χρήση όπλων από τους αστυνομικούς ήταν δικαιολογημένη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου στη Σενατόμπια, κοντά στο Μέμφις, έπειτα από καταγγελία για κλοπή. Η αστυνομία εντόπισε τη Βελεσίγια Γουάιλι, μητέρα του μικρού Κόεν, και τη φίλη της, Λατόγια Φέρελ.

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🚨BREAKING: Newly surfaced bodycam footage from the June 14, 2026, Senatobia Walmart parking lot incident captures the exact moments leading up to the fatal shooting of 1 year old Kohen Wiley. Police claimed the vehicle drove toward officers, but the family and attorney Ben Crump heavily dispute this… October 19, 2026, Mississippi Attorney General Lynn Fitch closed the investigation, ruling the officer’s use of force "justified" and declining criminal charges due to insufficient evidence. #KohenWiley #SenatobiaPolice #MississippiAG 🎥DarkHorsePress — Amy Leigh (@IAmyLeigh) October 21, 2026

Στο βίντεο διακρίνονται οι αστυνομικοί να έχουν περικυκλώσει το όχημα και να ζητούν από τις δύο γυναίκες να σταματήσουν. Όταν η οδηγός επιχείρησε ελιγμό προς την πλευρά των αστυνομικών, εκείνοι άνοιξαν πυρ. Μία από τις σφαίρες έπληξε θανάσιμα το βρέφος, το οποίο βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο ήρθε ενώ τη Δευτέρα το γραφείο της γενικής εισαγγελέως του Μισισιπή, Λιν Φιτς, ανακοίνωσε ότι οι πυροβολισμοί κρίθηκαν δικαιολογημένοι.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, η Γουάιλι σήκωσε το παιδί για να ενημερώσει τους αστυνομικούς ότι υπήρχε βρέφος στο αυτοκίνητο. Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ότι ο αστυνομικός Χάντερ Φόστερ πυροβόλησε μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο μικρός Κόεν και να τραυματιστεί η Φέρελ.