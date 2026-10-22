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Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την κοινότητα του Μάντελαϊν στο Ιλινόις των ΗΠΑ, όπου ένας κτηνίατρος φέρεται να σκότωσε τους γονείς του, τον 22χρονο γιο του και τη σύντροφό του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Ως δράστης της τετραπλής δολοφονίας ταυτοποιήθηκε ο Μπράιαν Σμιντ, ο οποίος διατηρούσε οικογενειακή κτηνιατρική κλινική για γάτες, η οποία έχει πλέον κλείσει. Οι τέσσερις συγγενείς του εντοπίστηκαν νεκροί σε κατοικία στο Μάντελαϊν, η οποία ανήκε στον ίδιο και στους γονείς του, τη 77χρονη Ρεμπέκα Σμιντ και τον 80χρονο Τζέιμς Σμιντ.

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Νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι βρέθηκε και ο 22χρονος γιος του, Μακλέιν, ενώ με τον ίδιο τρόπο έχασε τη ζωή της και η επί χρόνια σύντροφός του, η 37χρονη Νικόλ Χάιζερ. Σύμφωνα με το CBS News, μετά τις δολοφονίες ο Σμιντ αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το ίδιο όπλο.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλαπλά σημειώματα αυτοκτονίας στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του. Ο ίδιος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία.

Η σύντροφος του δράστη

Ο γιος του δράστη

Η μητέρα του δράστη

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, ωστόσο οι γείτονες δεν αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητά του, καθώς θεώρησαν ότι οι πυροβολισμοί που άκουσαν ήταν κροτίδες ενόψει αγώνα των Chicago Bears.

Οι πέντε σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν η 44χρονη Κίμπερλι Σμιντ, αδελφή του φερόμενου ως δράστη, επικοινώνησε από την Καλιφόρνια με τις αρχές, ζητώντας να ελέγξουν αν οι γονείς της ήταν καλά, καθώς είχε χάσει την επικοινωνία μαζί τους.