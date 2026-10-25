Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δημοσιευμένοι διάλογοι αποκαλύπτουν τη χρήση ειδικού λογισμικού σε καταστήματα της Pizza Fan, το οποίο επέτρεπε την καταχώριση παραγγελιών ως «κέρασμα» για την αποφυγή έκδοσης αποδείξεων.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνει ότι το 25% των πωλήσεων δεν δηλωνόταν στην ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν αναφορές για μαύρη μισθοδοσία και αδήλωτα έσοδα, ενώ σε κρύπτη στην κατοικία του ιδιοκτήτη στην Εκάλη βρέθηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο ιδιοκτήτης εισέπραττε μέρος των κερδών από τις αδήλωτες παραγγελίες κατά τη διάρκεια συναντήσεων με διαχειριστές καταστημάτων.

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Νέοι διάλογοι που έρχονται στη δημοσιότητα ρίχνουν φως στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου που φέρεται να είχε οργανωθεί μέσω καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία μεταξύ υπευθύνου καταστήματος και επιθεωρητή της εταιρείας, με αφορμή παράπονα πελάτη που υποστήριξε ότι δεν έλαβε απόδειξη για παραγγελία την οποία είχε εξοφλήσει με μετρητά. Σύμφωνα με τον διάλογο, η παραγγελία είχε καταχωριστεί ως «κέρασμα».

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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Εεεεε δεν του πήγε απόδειξη, την είχε κόψει κέρασμα και πήρα και το Δ. πάνω το διασταυρώσαμε κι αυτά, και ο άλλος τώρα έχει στείλει ένα κατεβατό ότι αυτό, εκείνο, τ’ άλλο έφαγα μετά από δύο ώρες, δεν μου φέρατε απόδειξη, αρχίζω να αμφιβάλλω για τα φορολογικά σας στοιχεία και θα κινηθώ νομικά και μπου μπου μπου μπου μπου. Και ζητάει τα χρήματά του πίσω.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Ωραία. Πάμε. Θα του δώσεις εεεε, θα του δώσεις μία πίστωση για αρχή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δυο πιτσούλες ; Δύο πίτσες ;

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Μία. Θα του πεις, θα του πεις η απόδειξη έχει κοπεί κανονικά απλά προφανώς έπεσε από το διανομέα. Εκδώστε τη, πηγαίντε τη.

Σε διαφορετική συνομιλία γίνεται αναφορά στη χρήση λογισμικού που φέρεται να επέτρεπε την παράτυπη διαχείριση παραγγελιών. Παράλληλα, στη συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές σε «μαύρη μισθοδοσία» και σε «ταμείο μετρητών» ύψους 400.000 ευρώ.

Α. Δεν το χρησιμοποιούνε. Και θέλω να καταλάβω το ξέρουνε και δεν το χρησιμοποιούνε ή δεν το έχουν καταλάβει; Και ξέρεις γιατί το άλλο γίνεται από μόνο του ενώ αυτό πρέπει να το επιλέξει εφόσον έχει κάρτα δεν το αφήνει να το επιλέξει εφόσον όμως είναι ελεύθερο τον αφήνει. Το έχουν καταλάβει; Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κόβει και πολύ το μυαλό τους μη νομίζεις. Β. Να δω λιγάκι τα καταστήματα δεν την έχω εγώ τη λίστα. Α. Γιατί μπορεί να σου πει ότι δεν εμπιστεύομαι τις βάρδιες που έχω έτσι; Οπότε δεν έχω διάθεση να εμπλακώ. Β. Χμ Α. Εμείς βλέπουμε ποιες είναι αυτές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα αν ο άλλος δεν θέλει να το κάνει ή δεν μπορεί γιατί δεν ξέρει δεν έχει εμπιστοσύνη στον κόσμο του εσύ έχεις αντίστοιχη περίπτωση στα δικά σου μαγαζιά;

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Pizza Fan: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με το λογισμικό που «κέρναγε» πίτσες

Βίντεο με το λογισμικό που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε εγκατασταθεί σε υπολογιστές καταστημάτων της Pizza Fan με σκοπό τη φοροδιαφυγή έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως προκύπτει από το υλικό, το μενού έκδοσης αποδείξεων περιλάμβανε τη δυνατότητα καταχώρισης μιας παραγγελίας ως «κέρασμα», έπειτα από συγκεκριμένη χρονική καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να καταχωρούσαν ως «δώρο» μία στις τέσσερις πίτσες που πωλούνταν. Με αυτόν τον τρόπο, περίπου το 25% των πωλήσεων φέρεται να μην εμφανιζόταν ως έσοδο στην ΑΑΔΕ, ενώ δεν εκδίδονταν οι αντίστοιχες αποδείξεις και δεν αποδιδόταν ο αναλογών ΦΠΑ.

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Pizza Fun: Το λογισμικό και οι παραγγελίες που δεν δηλώνονταν

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας δεχόταν παραγγελίες, χωρίς να καταχωρίζει το σύνολό τους, μέσω ειδικού λογισμικού που φέρεται να αλλοίωνε τα στοιχεία των συναλλαγών.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης φέρεται να ζητούσε από τους διαχειριστές των καταστημάτων μέρος των κερδών που προέκυπταν από τις αδήλωτες παραγγελίες. Από τις παρακολουθήσεις της Οικονομικής Αστυνομίας προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι πραγματοποιούσε συναντήσεις μαζί τους και εισέπραττε τα αντίστοιχα ποσά σε μετρητά. Οι συναντήσεις φέρεται να γίνονταν σε καφέ των βορείων προαστίων της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη.

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Κατά την έρευνα, σε δωμάτιο της κατοικίας εντοπίστηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη δίπλα στο βεστιάριο.

«Το σπίτι διέθετε ένα εντυπωσιακό χώρο με βεστιάριο. Το βεστιάριο ήταν όσο ένα μικρό σπίτι. Εκεί υπήρχε μία εντοιχισμένη ντουλάπα. Τραβώντας ένα σημείο αυτής άνοιγε μία κρυφή πόρτα και αποκαλυπτόταν ένα άλλο μικρό δωμάτιο-κρύπτη. Εκεί βρέθηκαν τα 500.000 ευρώ», εξηγεί αστυνομική πηγή.

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