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Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, την καταβολή των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου και το ενδεχόμενο λήψης αποζημιώσεων.

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής επιδόματος ανεργίας, καθώς η αναστολή συμβάσεων εργασίας δεν προβλέπεται για περιπτώσεις λουκέτου λόγω παρανομιών.

Το Συνδικάτο Επισιτισμού προγραμματίζει συνέλευση για να διαμορφώσει αιτήματα στήριξης των 2.500 εργαζομένων που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην επιχείρηση.

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Η αβεβαιότητα κυριαρχεί για εκατοντάδες εργαζόμενους της Pizza Fan, καθώς τα καταστήματα της αλυσίδας παραμένουν κλειστά μετά την αστυνομική επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την υπόθεση φοροδιαφυγής με τη χρήση παραποιημένου λογισμικού. Διανομείς, ψήστες και υπάλληλοι κουζίνας βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την ανεργία, ενώ περιμένουν ενημέρωση για την τύχη των θέσεών τους και την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Όπως αναφέρουν, δεν είχαν λάβει προηγουμένως επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις και αρκετοί πληροφορήθηκαν όσα συνέβαιναν από τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο. Παράλληλα, οι κακουργηματικές διώξεις που ασκήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης εντείνουν τους φόβους τους για το ενδεχόμενο να μην επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα.

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Το πρωί της Πέμπτης, εργαζόμενοι που πήγαν στις επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν την προετοιμασία της ημέρας βρέθηκαν μπροστά στους αστυνομικούς ελέγχους.

Ανησυχία για τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου και τις αποζημιώσεις

Πέρα από το ερώτημα αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, οι εργαζόμενοι αγωνιούν και για την καταβολή των χρημάτων που αντιστοιχούν στις ημέρες εργασίας τους μέσα στον Οκτώβριο, καθώς και για το τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις τους.

Την παροχή επιδόματος ανεργίας εξετάζει το υπουργείο Εργασίας

Σημειώνεται ότι το Συνδικάτο Επισιτισμού έχει προγραμματίσει συνέλευση προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και να διαμορφώσει τα αιτήματα ώστε να ληφθεί σχετική μέριμνα από την κυβέρνηση για τους 2.500 εργαζομένους σε 110 καταστήματα της αλυσίδας πίτσας «Pizza Fan» σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι έχασαν εν μία νυκτί τη δουλειά τους μετά τις αποκαλύψεις για τις παρανομίες των επιχειρηματιών.

Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι το δίχτυ προστασίας των ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους με υπαιτιότητα του εργοδότη είναι το επίδομα ανεργίας. Η ένταξη σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική τους κάλυψη, που ζήτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), εφαρμόζεται σε ειδικές καταστάσεις, όπως η πανδημία και οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες σε Ρόδο, Θεσσαλία και Εύβοια), και όχι σε περιπτώσεις πτώχευσης ή λουκέτου.

«Αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη διάσταση του θέματος και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε σε επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων», αναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα καταστήματα σφραγίστηκαν από τους επιχειρηματίες και όχι με απόφαση διοικητικής αρχής, όπως το ΣΔΟΕ ή η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, που είναι το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan, έχει ξηλωθεί και κατασχεθεί από την αστυνομία, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων.