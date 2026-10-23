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Η διοίκηση αποδίδει τη σύγχυση στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών στις εκτεταμένες προωθητικές ενέργειες παροχής δωρεάν προϊόντων.

Η εταιρεία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τις δικαστικές και φορολογικές αρχές για την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης.

Παράλληλα, η επιχείρηση δίνει προτεραιότητα στη διασφάλιση των εργαζομένων και των συνεργατών της, στοχεύοντας στην άμεση επαναλειτουργία του δικτύου καταστημάτων.

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Η Pizza Fan εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πρόσφατη υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής μέσω του δικτύου καταστημάτων της.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι ενδέχεται να προέκυψε σύγχυση κατά τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, την οποία συνδέει με τις εκτεταμένες προωθητικές ενέργειες που περιλάμβαναν τη διάθεση δωρεάν προϊόντων. Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες δικαστικές και φορολογικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Pizza Fan προχωρά σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει.

Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος.

Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν.

Για οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να επικοινωνείτε στο [email protected]