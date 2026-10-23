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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), με επιστολή της στην Υπουργό εργασίας αιτήθηκε την ένταξη στο καθεστώς αναστολής σύμβασης των 2.500 εργαζομένων στα 110 καταστήματα της Pizza Fan ώστε να λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού καθώς και ένσημα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕΕΤ μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την αναστολή λειτουργίας όλων των καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan. αναφέρει:

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«Εκατοντάδες εργαζόμενοι της γνωστής αλυσίδας που πιάστηκε να φοροδιαφεύγει, εχθές δεν εργάστηκαν όχι με δικιά τους υπαιτιότητα.

Το μέλλον τους είναι αβέβαιο και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα! Η νομοθεσία προβλέπει την αποζημίωση ειδικού σκοπού όταν μια επιχείρηση κλείνει με διοικητική εντολή και την ασφάλιση από το κράτος, ενώ αν κλείσει με υπαιτιότητα του εργοδότη τότε αυτός αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος και της μισθοδοσίας και της ασφάλισης!

Στην προκειμένη περίπτωση κανείς δεν ξέρει ποιος έκλεισε εχθές 110 καταστήματα σε όλη την χώρα και τι πρόκειται να γίνει με τους εργαζόμενους! Η ΠΟΕΕΤ ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις και την άμεση στήριξη των εργαζομένων στην περιπέτεια που βιώνουν αυτή την στιγμή!

Μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων τώρα!».