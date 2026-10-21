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Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μετέβη το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) ο Γιώργος Μαυραγάνης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Με τη σύλληψή του, ολοκληρώθηκε η εκτέλεση και του έκτου εντάλματος που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, που έχει ταράξει τα νερά του ελληνικού μπάσκετ.

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Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν έπειτα από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα, η οποία ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για πιθανή διάπραξη αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα έξι πρόσωπα αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, διώξεις για δωροδοκία και δωροληψία βάσει της αθλητικής νομοθεσίας.

Η έρευνα φέρεται να επικεντρώνεται σε καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ, αλλά και άλλων πρωταθλημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μηνύματα μεταξύ παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα. Μετά την άσκηση των διώξεων, η υπόθεση διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν αύριο.

Κατά τις ίδιες πηγές, και οι έξι είχαν προηγουμένως κληθεί να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, χωρίς να ανταποκριθούν στην πρόσκληση. Ακολούθησαν η άσκηση των ποινικών διώξεων και η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

Τα εντάλματα αφορούσαν τον Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ, καθώς και τους διαιτητές μπάσκετ Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά και Αναστάσιο Πηλοΐδη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί και οι έξι εμπλεκόμενοι.