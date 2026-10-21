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Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, που αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Όπως έγινε γνωστό, ακολούθησαν καταγγελίες – καταθέσεις 8 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 2 κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» των αγώνων.

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Δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στο χώρο του μπάσκετ.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχουν κατατεθεί μηνύματα και υλικό που φέρεται να δείχνει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες – από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α΄ κατηγορία -, που εκτείνονται τη δεκαετία 2016 έως 2026.

Ακόμη έγινε γνωστό ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ένας αγώνας στο εξωτερικό.