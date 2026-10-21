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Το ποσό των 820.000 ευρώ εντοπίστηκε μέσα σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, για την οποία εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης.

Οι έξι εμπλεκόμενοι φέρονται να διώκονται, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, βάσει των διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας.

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Τα εντάλματα φέρεται να αφορούν τους: Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του Λιόλιου στην ΕΟΚ, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά, Αναστάσιο Πηλοϊδη όλοι διαιτητές μπάσκετ. Όλοι έχουν ήδη συλληφθεί, πλην του Γιώργου Μαυραγάνη και της Βασιλικής Τσαρούχα που επιστρέφει από την Κωνσταντινούπολη και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, προτίθεται να εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών (το πιθανότερο είναι η εκτέλεση του εντάλματος και η σύλληψή της να γίνει στο αεροδρόμιο, όταν φτάσει στην Αθήνα).