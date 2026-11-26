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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Σύριος διαιτητής Χανά Χατάμπ αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο αγώνα του ασιατικού Champions League 2, μετά από κατηγορίες παικτών και προσωπικού ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Ο διαιτητής επέδειξε αδικαιολόγητη υπνηλία και έλλειψη προσοχής, λαμβάνοντας ακατανόητες αποφάσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και από τις δύο αγωνιζόμενες ομάδες.

Οι εκπρόσωποι των ομάδων απείλησαν με μποϊκοτάζ του δευτέρου ημιχρόνου, αναγκάζοντας τον τέταρτο διαιτητή να αναλάβει τον αγώνα στη θέση του Χατάμπ.

Ο σύλλογος Γκολ Γκαχάρ κατήγγειλε επίσημα τη συμπεριφορά του διαιτητή, ο οποίος ανήκει στην ελίτ ομάδα διαιτητών της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

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Ένας αγώνας του Champions League της Ασίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέληξε σε φάρσα το βράδυ της Τετάρτης, καθώς ο διαιτητής αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, μετά από κατηγορίες από παίκτες και μέλη του προσωπικού ότι ήταν μεθυσμένος.

Ο 37χρονος Σύριος Χανά Χατάμπ διαιτητούσε τον αγώνα μεταξύ της Αλ-Τζαζίρα των ΗΑΕ και της Γκολ Γκαχάρ του Ιράν στη φάση των ομίλων του AFC Champions League 2, της δεύτερης κατηγορίας των ασιατικών συλλόγων.

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Ο Χατάμπ φαινόταν να παρουσιάζει συμπτώματα υπνηλίας και έδειχνε φανερή έλλειψη οξυδέρκειας και προσοχής κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών του με τους παίκτες καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Η ικανότητα του Χατάμπ να διαιτητεύσει αμφισβητήθηκε από παίκτες και προπονητές και των δύο ομάδων, όταν έλαβε αρκετές αμφιλεγόμενες και, κατά περιόδους, ακατανόητες αποφάσεις, με αποκορύφωμα την φαινομενικά τυχαία κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Τούρκος τερματοφύλακας της Αλ-Τζαζίρα, Ερσίν Ντεστανόγλου.

Το βίντεο δείχνει τον Βραζιλιάνο μέσο της Αλ-Τζαζίρα, Μίλσον, να κάνει σκληρή τάκλιν στον Σοχέιλ Σαχράι της Γκολ Γκάχαρ στο ύψος της μεσαίας γραμμής κοντά στη γραμμή του πλάγιου, με τον Χατάμπ να σφυρίζει φάουλ και στη συνέχεια να κάνει παύση για να ακούσει τις διαμαρτυρίες και από τις δύο ομάδες και να ελέγξει έναν πιθανό τραυματισμό του Σαχράι.

Hakem maça sarhoş çıktı, Türk futbolcuya kart gösterdi. Asya Şampiyonlar Ligi II’nin bir maçında hakemin sarhoş maça çıkması nedeniyle 2. yarıda hakem değiştiridli. Suriye’li hakem Hanna Hattab çok kötü durumdaydı ve sarhoş olduğu anlaşıldı. Sahada şaşkın şaşkın dolaşırken orta sahada yapılan bir faulde hiç alakası olmamasına rağmen Türk kaleci Ersin Destanoğlu’na sarı kart gösterdi. Türk kaleciye sarı kart göstermesinde anılarının etkili olduğu veya sınır komşusu olması nedeniyle onu biliyor olması gösterildi. — RUSEN || Press (@RusenPress) November 25, 2026

«Ο διαιτητής είναι μεθυσμένος»

Μετά από κάποιες διαβουλεύσεις, ο διαιτητής Χατάμπ κάλεσε τον τερματοφύλακα της Αλ-Τζαζίρα, Ντεστανόγλου, και του έδειξε κίτρινη κάρτα, προκαλώντας απόλυτη σύγχυση στους παίκτες και των δύο ομάδων.

Ο προπονητής της Γκολ Γκαχάρ, Μεχντί Ραχμάτι, ακούστηκε να λέει «ο διαιτητής είναι μεθυσμένος» στον τέταρτο διαιτητή, ο οποίος ανέλαβε να αντικαταστήσει τον Χατάμπ στο δεύτερο ημίχρονο, αφού και οι δύο ομάδες απείλησαν να μποϊκοτάρουν το υπόλοιπο του αγώνα.

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«Ο διαιτητής στον αγώνα με την Αλ Τζαζίρα δεν βρισκόταν σε φυσιολογική κατάσταση, και ακόμη και οι παίκτες της Αλ Τζαζίρα μας είπαν το ίδιο πράγμα», δήλωσε μετά τον αγώνα ο διευθυντής της Γκολ Γκαχάρ, Χεϊντάρ Αφσάρι.

«Ο σύλλογος ενημέρωσε αμέσως τους διαιτητές του αγώνα και προειδοποίησε ότι δεν θα παίζαμε στο β’ ημίχρονο αν η κατάσταση παρέμενε η ίδια.»

«Ο αριθμός 77 της Al Jazira (Μίλσον) έπρεπε να είχε αποβληθεί μετά το δεύτερο φάουλ του, αλλά ο διαιτητής αντί αυτού κατέγραψε την κάρτα στο όνομα του αντίπαλου τερματοφύλακα.»

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1️⃣ اتهامات بتناول الكحول، واستبدال بين الشوطين، وتهديد باللجوء إلى القضاء… ماذا حدث مع الحكم السوري حنا حطاب في مباراة الجزيرة الإماراتي وجول جوهر الإيراني؟ إليكم التفاصيل: https://t.co/uvuPVaVCb2 https://t.co/5Ofmuk38dL — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 26, 2026

Ο Χατάμπ ανήκει στην ομάδα ελίτ διαιτητών της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (AFC) και δραστηριοποιείται ως διεθνής διαιτητής από το 2015, έχοντας διαιτητεύσει σε διάφορες διοργανώσεις της AFC, από το Κύπελλο Ασίας και το Champions League έως τους προκριματικούς του Μουντιάλ.

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