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Η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Κολόμπους Κρου, στο πλαίσιο των πλέι οφ του MLS, με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης αντιπαράθεσης και να αποφεύγει την αποβολή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Μέσι και ο Γκονζάλο Τάπια ήρθαν σε αντιπαράθεση ενώ κινούνταν προς την μπάλα, η οποία είχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.

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Ο Αργεντινός της Ίντερ Μαϊάμι πήρε την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο, ωστόσο ο αντίπαλός του στεκόταν μπροστά του, επιχειρώντας να τον εμποδίσει και να καθυστερήσει την εκτέλεση.

Αρχικά, ο Μέσι ακούμπησε την μπάλα στο πρόσωπο του Τάπια, ενώ στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, την πέταξε προς το πρόσωπό του.

Ο ποδοσφαιριστής της Κολόμπους έπεσε στο έδαφος, με τον Μέσι να κάνει στη συνέχεια νόημα προς τον διαιτητή, υποδεικνύοντας ότι η μπάλα βρήκε τον αντίπαλό του στο χέρι.

Ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα και στους δύο παίκτες, απόφαση που προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ο Αργεντινός δεν αποβλήθηκε και θα είναι διαθέσιμος για τη δύσκολη ρεβάνς των δύο ομάδων.

Την ίδια ώρα, τα social media κατακλύστηκαν από σχόλια χρηστών που αμφισβητούν την απόφαση του διαιτητή, αναρωτώμενοι αν θα υπήρχε αντίστοιχη αντιμετώπιση σε περίπτωση που παρόμοια κίνηση έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τη στιγμή του περιστατικού, η Ίντερ Μαϊάμι βρισκόταν ήδη πίσω στο σκορ με 1-0 και αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα, καθώς ο Λουγιάν είχε αποβληθεί στο 36ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα.