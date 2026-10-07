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Ο τελευταίος αγώνας του Λιονέλ Μέσι με την Εθνική Αργεντινής συγκέντρωσε τα βλέμματα ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περισσότεροι από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν το φιλικό παιχνίδι με το Μπενίν.

Σε μία εξαιρετικά φορτισμένη βραδιά, ο Αργεντινός αστέρας είπε οριστικά «αντίο» στην Αλμπισελέστε, της οποίας την φανέλα φοράει επί δύο συνεχόμενες δεκαετίες.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φίλαθλοι που γέμισαν το «Μονουμεντάλ» αποθέωσαν τον Μέσι, ο οποίος είχε μάλιστα σημαντική συμβολή στο 3-0 της Αργεντινής με το Μπενίν, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, συμπαίκτες και αντίπαλοι έσπευσαν να αγκαλιάσουν τον Αργεντινό θρύλο του ποδοσφαίρου, με τους φιλάθλους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους στις κατάμεστες κερκίδες.

Την ίδια στιγμή, ο τελευταίος αγώνας του Μέσι με την Αργεντινή φέρεται να έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ τηλεθέασης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προσέλκυσε περίπου 3,1 δισ. τηλεθεατές μέσα σε μόλις δέκα λεπτά.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία, ο «τελευταίος χορός» του Μέσι ξεπερνά ακόμη και την τηλεθέαση του τελικού του Μουντιάλ το 2022 που είχε συγκεντρώσει περίπου 3 δισεκατομμύρια τηλεθεατές.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων στοιχείων. Εάν ο αριθμός των 3,1 δισεκατομμυρίων επιβεβαιωθεί από επίσημες μετρήσεις, τότε η τελευταία εμφάνιση του Μέσι με την εθνική Αργεντινής θα μπορούσε να καταγραφεί ως ο αγώνας με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία.

🚨 | RECORD: Argentina vs Benin becomes the most Watched Event in Human HISTORY with 3.1 Billion views recorded at the 10th minute of the game. 🤯🌎



The game has surpassed the World Cup final 2022 with 3 Billion live views. 📈✅ https://t.co/LsMIa5D3Ao pic.twitter.com/D3hwyr1KNm — The Touchnine | 𝐓 (parody) (@TouchnineX_) October 7, 2026