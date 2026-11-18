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Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής απαιτεί την παύση χρήσης του ονόματος και των προσωπικών του δεδομένων σε διαφημιστικές καμπάνιες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του.

Η νομική αυτή κίνηση προκλήθηκε από διαφήμιση εταιρείας μπύρας που συνήψε συμφωνία με την ομοσπονδία, προκαλώντας σύγκρουση με τις προσωπικές χορηγικές υποχρεώσεις του αθλητή.

Ο Μέσι επιδιώκει επιπλέον να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τις οικονομικές υποθέσεις που απασχολούν τη διοίκηση της ομοσπονδίας υπό την ηγεσία του Κλαούντιο Τάπια.

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Σε αντιπαράθεση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) και τον πρόεδρό της, Κλαούντιο Τάπια, καθώς ο 39χρονος σταρ του ποδοσφαίρου έχει ζητήσει να σταματήσει η εμπορική εκμετάλλευση του ονόματος και της εικόνας του χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του.

Ο Μέσι κινείται νομικά κατά της AFA και του προέδρου της

Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας, ο Μέσι έχει ήδη απευθυνθεί στους δικηγόρους του, ζητώντας να προετοιμάσουν εξώδικη δήλωση προς την ομοσπονδία και τον επικεφαλής της, η οποία θα περιλαμβάνει τρεις βασικές απαιτήσεις:

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🇦🇷 Messi is preparing to BLOCK Argentina’s Football Association from using his NAME and IMAGE to make money as his relationship with AFA president Claudio Tapia falls apart. With Tapia and the AFA facing scrutiny over financial scandals, Messi has turned to lawyers to prepare a formal demand restricting the commercial use of his image. And one detail makes this even JUICIER. The AFA allegedly allowed an Argentine beer brand to use Messi in an advertising campaign, creating problems with his personal sponsor, Michelob, and forcing his team to explain the situation. The relationship between Messi and Tapia has deteriorated badly, although sources disagree on whether the legal notice has already been sent. Writer: Sol https://t.co/NQQ6tialP1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 17, 2026

Διακοπή της εμπορικής χρήσης της εικόνας του: Να σταματήσει η αξιοποίηση του ονόματος, των φωτογραφιών και των βίντεό του για οικονομικό όφελος χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Έγκριση για εμπορικές συνεργασίες: Να μην εντάσσεται η εικόνα του σε επιχειρηματικές συμφωνίες της Ομοσπονδίας χωρίς προηγούμενη άδειά του.

Αποστασιοποίηση από τις υποθέσεις της διοίκησης: Να μην συνδέεται το όνομά του και η δημόσια παρουσία του με τις υποθέσεις που απασχολούν τη διοίκηση της AFA.

Αποστάσεις από τον Κλαούντιο Τάπια

Η αφορμή για τη συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να ήταν η χρήση της εικόνας του Μέσι σε διαφημιστική καμπάνια εταιρείας μπύρας, έπειτα από εμπορική συμφωνία που είχε συνάψει η εταιρεία με την AFA.

Το ζήτημα προκύπτει από το γεγονός ότι ο Αργεντινός διατηρεί ήδη συνεργασία με ανταγωνιστική εταιρεία, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη διαφημιστική ενέργεια να ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με τις υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις του.

Παράλληλα, ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι φέρεται να επιθυμεί να κρατήσει αποστάσεις από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τάπια, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών για οικονομικές υποθέσεις.