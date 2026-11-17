Θλίψη έχει προκαλέσει στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής η είδηση του θανάτου του 18χρονου Αμπέλ Νούνιες, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση των ακαδημιών ανάμεσα στην Εζέιζα και την Ντεπορτίβο Μουνίθ. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε με δύναμη την μπάλα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χρειαστεί άμεσα ιατρική βοήθεια.
Η αναμέτρηση διακόπηκε αμέσως, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο γήπεδο έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο 18χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
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Αργεντινή: Θρήνος για τον θάνατο 18χρονου ποδοσφαιριστή – Δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα
Θλίψη έχει προκαλέσει στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής η είδηση του θανάτου του 18χρονου Αμπέλ Νούνιες, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση των ακαδημιών ανάμεσα στην Εζέιζα και την Ντεπορτίβο Μουνίθ. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε με δύναμη την μπάλα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χρειαστεί άμεσα ιατρική βοήθεια.
Η αναμέτρηση διακόπηκε αμέσως, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο γήπεδο έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο 18χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.