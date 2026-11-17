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Θλίψη έχει προκαλέσει στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής η είδηση του θανάτου του 18χρονου Αμπέλ Νούνιες, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

🚨 Argentine youth footballer Abel Nunez dies aged 18 after being struck on the head by the ball during a match



– Nunez was playing for FC Ezeiza against Deportivo Muniz in an Argentine youth league game on the outskirts of Buenos Aires

– He collapsed after a powerful clearance… pic.twitter.com/8pfIRxQJVj Advertisement Advertisement November 17, 2026

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση των ακαδημιών ανάμεσα στην Εζέιζα και την Ντεπορτίβο Μουνίθ. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε με δύναμη την μπάλα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χρειαστεί άμεσα ιατρική βοήθεια.

Heartbreaking news from Argentina. 🇦🇷💔



Young footballer Abel Núñez has tragically passed away after being struck in the head by a ball during a match for FC Ezeiza against Deportivo Muñiz.



Abel collapsed on the pitch and was rushed to hospital, where he underwent emergency… pic.twitter.com/p1qySOZkpE November 17, 2026

Η αναμέτρηση διακόπηκε αμέσως, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο γήπεδο έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο 18χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.