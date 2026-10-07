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Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» αποθεώθηκε από τους φιλάθλους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Μπενίν, η οποία έληξε με νίκη 3-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Μέσι ολοκλήρωσε την εικοσιενός ετών πορεία του με το εθνόσημο έχοντας άμεση συμμετοχή και στα τρία γκολ της αναμέτρησης.

Τα τέρματα της Αργεντινής πέτυχαν οι Οταμέντι, Νίκο Πας και ο ίδιος ο Μέσι μέσω εκτέλεσης πέναλτι.

Με αυτή τη νίκη, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα έχοντας κατακτήσει σημαντικούς τίτλους κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

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Μια ολόκληρη εποχή γράφτηκε στο «Μονουμεντάλ». Μπροστά σε 85.000 συμπατριώτες του, ο Λιονέλ Μέσι πάτησε για τελευταία φορά στον αγωνιστικό χώρο ως ποδοσφαιριστής της εθνικής Αργεντινής και γνώρισε την αποθέωση που αρμόζει σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 του Μπενίν, όμως το αποτέλεσμα είχε ελάχιστη σημασία μπροστά στη συγκίνηση της βραδιάς. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον αρχηγό της «αλμπισελέστε», ο οποίος έδωσε την 208η και τελευταία του παράσταση με το εθνόσημο, αποχαιρετώντας την ομάδα που υπηρέτησε για περισσότερα από δύο δεκαετίες.

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The 10th minute tribute for Leo Messi at the iconic monumental ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/8xNwZtHu74 — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) October 7, 2026

Estadio Monumental is roaring for Messi's final game 🤩pic.twitter.com/vnDBAs0hZp October 6, 2026

DE LO MÁS EMOTIVO DE LA NOCHE 🥹🫂🇦🇷



Hermoso abrazo entre la Sole y Lionel Messi, en el medio de la canción Brindis luego del final del triunfo de Argentina 3-0 ante Benín en el Monumental. pic.twitter.com/u1RwF7lJh0 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 7, 2026

Η στιγμή που ο Μέσι εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση ήταν αρκετή για να «σειστεί» το «Estadio Monumental». Οι 85.000 φίλαθλοι σηκώθηκαν όρθιοι, τραγούδησαν το όνομά του και του χάρισαν ένα συγκλονιστικό standing ovation, σε μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Και ο ίδιος, σαν να ήθελε να προσθέσει την τελευταία πινελιά σε ένα παραμύθι που κράτησε χρόνια, φρόντισε να αφήσει το σημάδι του και στο παιχνίδι. Ένα γκολ και δύο ασίστ στον τελευταίο του χορό με την «αλμπισελέστε», σε μια βραδιά που δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, αλλά ένας αποχαιρετισμός σε έναν μύθο.

The whole Monumental is buzzing with “Messi, Messi, Messi, Messi.” Unreal atmosphere. 🤯🐐🇦🇷 pic.twitter.com/J0R7RyF4ia Advertisement October 7, 2026

🇦🇷 | AHORA — En pleno homenaje a Messi, todos esperaban ver su nombre en el cielo… pero los drones mostraron primero una publicidad y el Monumental respondió con abucheos. pic.twitter.com/Z1C9i2RXp7 — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 7, 2026

Ο Μέσι έβαλε την υπογραφή του στο τελευταίο του παιχνίδι

Από τα πρώτα λεπτά ο Λιονέλ Μέσι έδειξε τις διαθέσεις του, υποχρεώνοντας μόλις στο 7ο λεπτό τον Μαρσέλ Νταντζινού να επέμβει. Τρία λεπτά αργότερα, όμως, το παιχνίδι σταμάτησε προσωρινά για μια μοναδική στιγμή.

Στο 10’, ο διαιτητής διέκοψε την αναμέτρηση, οι 85.000 φίλαθλοι στο «Μονουμεντάλ» σηκώθηκαν όρθιοι και οι παίκτες του Μπενίν πλησίασαν τον Αργεντινό αρχηγό, συμμετέχοντας στην παρατεταμένη αποθέωση για το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα.

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Πηγή: Reuters

Estadio Monumental has absolutely Electric Atmosphere!! Everyone is cheering for Messi ❤️ pic.twitter.com/kGgrGNdHaq — The Final Whistle (@Rufus_45) October 6, 2026

Το Μπενίν, πάντως, δεν περιορίστηκε σε ρόλο θεατή. Ο Τόσιν απείλησε στο 16’ και ο Αλόκο δύο λεπτά αργότερα, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να χρειάζεται να επέμβει στις αντεπιθέσεις των Αφρικανών.

Ο Μέσι συνέχισε να ψάχνει το γκολ. Στο 23’ έφτασε κοντά στο 1-0, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο τερματοφύλακας του Μπενίν σταμάτησε επικίνδυνη εκτέλεση φάουλ του. Στο 32’ επιχείρησε δύσκολο βολέ, χωρίς όμως να βρει στόχο, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ.

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Ο Οταμέντι άνοιξε τον δρόμο

Η Αργεντινή μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο 48’ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Μέσι εκτέλεσε το κόρνερ και ο Νικολάς Οταμέντι, στο τελευταίο του παιχνίδι επίσης με την «αλμπισελέστε», έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εντυπωσιακό βολέ για το 1-0.

Στο 61’ ήρθε και το δεύτερο γκολ. Ο Νίκο Πας, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, αξιοποίησε νέα ασίστ του Μέσι και διαμόρφωσε το 2-0.

It's official… World football legend Lionel Messi played his final international game for Argentina against Benin yesterday in a match marked by a massive tribute in his hometown where a helicopter flew a giant No. 10 jersey over Rosario.

Argentina won 3–0 at Estadio Monumental… pic.twitter.com/hDIWQ9ysgi Advertisement October 7, 2026

🇦🇷 | AHORA — La emoción hasta las lágrimas de Lionel Messi rumbo al Monumental para disputar su último partido con Argentina. pic.twitter.com/Lk1Om3TVMJ Advertisement October 6, 2026

Η τελευταία υπογραφή ήταν του Μέσι

Το καλύτερο, όμως, είχε μείνει για το τέλος. Στο 71ο λεπτό, ο Αγκουστίν Χιάι κέρδισε πέναλτι και ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση. Ο αρχηγός της Αργεντινής έστειλε ψύχραιμα την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 3-0 και φτάνοντας τα 126 γκολ με το εθνόσημο.

Πηγή: Reuters

Λίγο αργότερα είχε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία για να αυξήσει τον προσωπικό του απολογισμό, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Δεν είχε πλέον σημασία. Το «Μονουμεντάλ» είχε ήδη ζήσει το ιδανικό φινάλε για τον τελευταίο χορό του Μέσι με την Αργεντινή.

Με Παγκόσμιο Κύπελλο, δύο Copa América και Finalissima, ο Μέσι έκλεισε μία διαδρομή 21 ετών με τον ιδανικότερο τρόπο: μέσα στο γήπεδο, έχοντας συμμετοχή και στα τρία γκολ και αποθεούμενος από μία χώρα που τον είδε να μετατρέπεται από αμφισβητούμενο παιδί σε απόλυτο σύμβολο. Είχε ήδη συνοψίσει ο ίδιος το αντίο του λέγοντας πως φεύγει ήσυχος, έχοντας δώσει τα πάντα.

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(Με πληροφορίες από ertsports.gr)