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Εμφανώς συγκινημένος ήταν ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, όταν αποχαιρέτησε στο αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες τον Ποντίφικα, με αφορμή την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική.

Ο Μιλέι συγκινήθηκε αποχαιρετώντας τον Πάπα Λέοντα

Όπως φαίνεται σε βίντεο, έχει βουρκώσει, πιάνοντας τα χέρια του Πάπα Λέοντα, ο οποίος επισκέφτηκε την Αργεντινή και στη συνέχεια αναχώρησε για το Περού, τον τελευταίο σταθμό του ταξιδιού του.

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Reuters Reuters Reuters

Η άφιξη στo Περού

Ένα επιβλητικό άγαλμα του Ποντίφικα, με τα χέρια ανοιχτά, εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα, ενόψει του τελευταίου και πιο προσωπικού σκέλους της περιοδείας του Πάπα Λέοντα στη Νότια Αμερική.

Το άγαλμα, ύψους 14 μέτρων, βρίσκεται στο Καλάο, πόλη-λιμάνι δίπλα στη Λίμα, και σύμφωνα με τον δήμο αποτελεί το ψηλότερο άγαλμα Πάπα στον κόσμο. Απεικονίζει τον πρώτο Πάπα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, με μακριά λευκά άμφια, σε μια χώρα που τον έχει αγκαλιάσει.

Η άφιξη του Λέοντα στο Περού την Τετάρτη θα ολοκληρώσει τη 12ήμερη περιοδεία του σε τρεις χώρες, την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στη Νότια Αμερική ως Πάπας και παράλληλα για επιστροφή σε μια περιοχή όπου πέρασε χρόνια ως ιεραπόστολος.