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Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Ικάρντι οδηγούσε χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης, καθώς η αρχική του άδεια από την Αργεντινή είχε λήξει το 2019.

Το υπουργείο Μεταφορών επέβαλε τη βαριά ποινή για λόγους παραδειγματισμού, κρίνοντας ότι ο οδηγός όφειλε να διασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών στο όχημά του.

Ο ποδοσφαιριστής αντέδρασε έντονα στην απόφαση των αρχών, ασκώντας κριτική για την κακή κατάσταση των δρόμων αντί να αποδεχθεί την ευθύνη για τις παραβάσεις του.

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Απαγόρευσης οδήγησης για 73 ολόκληρα χρόνια έλαβε ο Αργεντίνος διεθνής ποδοσφαιριστής, Μάουρο Ικάρντι, έπειτα από βίντεο που δημοσίευσε η σύντροφος του στα social media.

Η όλη υπόθεση ξεκίνησε από ένα φαινόμενο που βλέπουμε όλο και συχνότερα στους δρόμους το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την καταγραφή παράνομων συμπεριφορών και τη μετέπειτα δημοσίευσή τους στα social media.

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Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος που ο Αργεντινός φορ έλαβε αυτή την πρωτοφανή τιμωρία είναι ένα βίντεο που ανέβασε η σύντροφός του, η γνωστή Αργεντινή τραγουδίστρια και μοντέλο Τσίνα Σουάρεζ. Σε αυτό η ίδια εμφανίζεται να μη φοράει ζώνη ασφαλείας και να έχει βγει σχεδόν ολόκληρη έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, καταγράφοντας βίντεο την ώρα που ο Ικάρντι οδηγεί κανονικά το όχημα.

Οι αρχές που εξέτασαν το βίντεο έκριναν πως ο Ικάρντι, ως οδηγός, είχε την ευθύνη να προστατεύει τους επιβάτες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και να φροντίζει για την ασφάλειά τους, γεγονός που τον καθιστούσε υπεύθυνο και για τη συγκεκριμένη παράβαση. Μάλιστα, όταν η υπόθεση εξετάστηκε πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε πως ο Ικάρντι οδηγούσε χωρίς να έχει σε ισχύ δίπλωμα, καθώς η άδεια οδήγησης που είχε αποκτήσει αρχικά από την Αργεντινή θα έπρεπε να είχε ανανεωθεί από το 2019.

Έτσι, με αφορμή την οδήγηση χωρίς δίπλωμα, το υπουργείο Μεταφορών της Αργεντινής, το οποίο ανέλαβε προσωπικά την υπόθεση του ποδοσφαιριστή, αποφάσισε να του επιβάλει τη συγκεκριμένη ιδιαίτερα βαριά τιμωρία, τόσο για την επικίνδυνη χρήση του αυτοκινήτου όσο και για λόγους παραδειγματισμού και αποτροπής.

Ο Ικάρντι, με την σειρά του, είχε έντονη αντίδραση για την τιμωρία του, καθώς αντί να ζητήσει συγγνώμη, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις αθλητών, επέλεξε να ζητήσει ουσιαστικά τα ρέστα από τους Αργεντινούς, λέγοντάς τους να μην ασχολούνται μαζί του και να κοιτάξουν καλύτερα τους δρόμους, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση.