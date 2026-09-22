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Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, κλείνοντας ένα από τα πιο λαμπρά κεφάλαια στην ιστορία της «Αλμπισελέστε». Για την αποχαιρετιστήρια εμφάνισή του, η Adidas και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής δημιούργησαν μια ειδική συλλεκτική φανέλα, σχεδιασμένη αποκλειστικά για την περίσταση.

Ο 39χρονος πλέον σούπερ σταρ αναμένεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με την εθνική ομάδα στις 6 Οκτωβρίου 2026, στο «Εστάδιο Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, απέναντι στο Μπενίν.

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Το παιχνίδι θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας μυθικής διαδρομής με την «Αλμπισελέστε», στην οποία ο Μέσι κατέγραψε 207 συμμετοχές και 125 γκολ, κατακτώντας ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Κόπα Αμέρικα.

Ο ίδιος παρουσίασε τη φανέλα στα social media με ένα λιτό αλλά συμβολικό μήνυμα: «Ένα τελευταίο παιχνίδι… Μια φανέλα για μια ζωή».

Messi's kit for his final game in an Argentina jersey 🥹🇦🇷



Gold numbers for Leo 🐐



(via leomessi/IG) pic.twitter.com/YPoqFBabjX — ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2026

Η συλλεκτική φανέλα με τις ιδιαίτερες αναφορές στον Μέσι

Η εμφάνιση που θα φορέσει στο τελευταίο του παιχνίδι διαφοροποιείται αισθητά από την κλασική φανέλα της Αργεντινής. Αντί για τις παραδοσιακές κάθετες ρίγες, έχει γαλάζια βάση και μία φαρδιά λευκή λωρίδα στο κέντρο.

Στο μπροστινό και πίσω μέρος κυριαρχεί ένα μοτίβο με ακτίνες, εμπνευσμένο από τον «Ήλιο του Μαΐου», το εθνικό σύμβολο της Αργεντινής.

Ξεχωρίζει επίσης το μεταλλικό χρυσό λογότυπο «Μ» του Μέσι, το οποίο παίρνει τη θέση του παραδοσιακού σήματος της Adidas στο δεξί μέρος του στήθους. Στην αριστερή πλευρά βρίσκεται το έμβλημα της εθνικής ομάδας με τα τρία χρυσά αστέρια για τις κατακτήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο γιακάς και οι άκρες των μανικιών είναι μαύρα, με χρυσές λεπτομέρειες, ενώ στην πλάτη δεσπόζει η επιγραφή «MESSI 10» σε χρυσό χρώμα, πάνω από το σχέδιο των ακτίνων του ήλιου.