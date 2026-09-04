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Η κυβέρνηση της Αργεντινής σχεδιάζει την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε εταιρείες που πραγματοποιούν εξορύξεις υδρογονανθράκων στην περιοχή του αρχιπελάγους.

Παράλληλα, ο Μιλέι ανακοίνωσε την αύξηση των πόρων για το Υπουργείο Άμυνας και την ολοκλήρωση ναυτικής βάσης στη Γη του Πυρός.

Η βρετανική κυβέρνηση διατηρεί αμετάβλητη τη θέση της, τονίζοντας ότι η κυριαρχία των νησιών ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει της βούλησης των κατοίκων.

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Με αφορμή τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι σκέφτεται να μην στηρίξει το Ηνωμένο Βασίλειο στο θέμα των Φώκλαντ λόγω της στάσης που υιοθέτησε στον πόλεμο κατά του Ιράν, ο Χαβιέρ Μιλέι έκανε λόγο για «ούριους ανέμους» ως προς την ιστορική διεκδίκηση της κυριαρχίας της χώρας στα νησιά.

Ο Μιλέι «πατάει» στις δηλώσεις Τραμπ

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο πρόεδρος της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει σκληρότερες κυρώσεις σε εταιρείες που συμμετέχουν στην αναζήτηση πετρελαϊκών κοιτασμάτων στο αρχιπέλαγος.

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«Η ΗΠΑ εξετάζουν αυτή την αλλαγή στάσης επειδή γνωρίζουν ότι η Αργεντινή είναι ένας αξιόπιστος εταίρος, ευθυγραμμισμένος με τις δυτικές αξίες, σε μια στρατηγικά σημαντική θέση που μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο ίδιος.

Οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει και επίσημα τη de facto διοίκηση των νησιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν έχουν λάβει επίσημη θέση σχετικά με την κυριαρχία τους.

🚨Alert: Declaring War?? Argentina President declares that Falklands will be retaken!!



“I want to be clear; the Falkland Islands are Argentine by history and by right!”



– President Milei pic.twitter.com/ExCPtNYHKb — US Homeland Security News (@defense_civil25) September 4, 2026

Απόφαση του ΟΗΕ που ανάγεται στο 1965 αναγνωρίζει την ύπαρξη της διαφοράς και προτρέπει τα δυο κράτη να αναζητήσουν ειρηνική λύση.

«Υποβάλλω πάντα όλες τις θέσεις σε επανεξέταση. Αυτή είναι μια ανάμεσα σε άλλες», είπε σιβυλλικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Στη συνέντευξη της Πέμπτης, ο Τραμπ ανέφερε για το Ηνωμένο Βασίλειο: «Η χώρα σας δεν ήταν εκεί για να με βοηθήσει. Δεν χρειαζόμασταν βοήθεια, αλλά ζήτησα από το ΝΑΤΟ και ζήτησα από τον πρώην ηγέτη σας [Κιρ Στάρμερ]: “Γιατί δεν στέλνετε μερικά πλοία;” Εκείνος είπε: “Δεν έχουμε κανένα.” Ήταν αρκετά θλιβερό όλο αυτό».

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🇦🇷 🇬🇧 #Argentina's President Javier #Milei has said he would sign a decree speeding up sanctions against companies involved in oil exploration in the #Falkland islands.



He said "winds of change" favoured his country's claim to the #British territory after #US President Donald… pic.twitter.com/hHWHkXvqbx — FRANCE 24 English (@France24_en) September 4, 2026

Σε διάγγελμά του, ο Μιλέι δήλωσε επίσης ότι θα υπογράψει ένα διάταγμα που θα επιτρέψει την αύξηση των πόρων του Υπουργείου Άμυνας, δίνοντας προτεραιότητα στην κατασκευή μιας ολοκληρωμένης ναυτικής βάσης στη Γη του Πυρός. Το έργο για την κατασκευή της βάσης ξεκίνησε πριν ο Μιλέι αναλάβει την εξουσία, καθώς η κατασκευή εκκίνησε το 2022.

Οι διεκδικήσεις της Αργεντινής

Η υπόθεση των νησιών αυτών, τα οποία διαχειρίζεται de facto η Βρετανία από το 1833, στοιχειώνει σε πολιτικό και συναισθηματικό επίπεδο πολλούς στην Αργεντινή, ανεξαρτήτως τοποθέτησης στο πολιτικό φάσμα. Στο Σύνταγμα, στα σχολικά βιβλία, σε γκραφίτι, σε αυτοκόλλητα στα λεωφορεία, ακόμη και στα τατουάζ πολλών, το σύνθημα «Malvinas Argentinas» είναι πανταχού παρόν.

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«Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Τα νησιά Μαλβίνας ανήκουν στην Αργεντινή. Ιστορικά και νομικά. Δεν υπάρχει κανένα αντεπιχείρημα. Είναι μέρος της επικράτειας της Αργεντινής. Οι νησιώτες στο έδαφος που μας άρπαξαν δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση», είπε ο πρόεδρος Μιλέι, προσθέτοντας πως τα νησιά «είναι το μέλλον μας» και πρέπει να ανακτηθούν, προτού αρχίσει η εξόρυξη υδρογονανθράκων, κάτι που σχεδιάζεται να γίνει το 2028, έχουν «εθνική σημασία».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ντάουνινγκ Στριτ τόνισε ότι η βρετανική θέση για τα Φόκλαντς είναι «ακλόνητη»: η «κυριαρχία τους ανήκει στο ΗΒ» και οι κάτοικοί τους «έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη βούλησή τους να παραμείνουν βρετανικό υπεράκτιο έδαφος», τόνισαν οι υπηρεσίες του νέου πρωθυπουργού των εργατικών, του Άντι Μπέρναμ.

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