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Η Αργεντινή μπαίνει σταδιακά σε μια νέα εποχή, μετά την απόφαση του Λιονέλ Μέσι να ολοκληρώσει την πορεία του με την εθνική ομάδα. Η αποχώρηση του αρχηγού, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες γεμάτες σπουδαίες στιγμές και τίτλους, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην «Αλμπισελέστε».

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα αφορά τη φανέλα με το εμβληματικό «10», έναν αριθμό που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με την παρουσία του Μέσι.

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Όπως αναφέρει το ESPN, ο Νίκο Παζ θεωρείται αυτή τη στιγμή ο βασικός υποψήφιος για να αναλάβει το ιστορικό νούμερο.

🚨 BREAKING: Nico Paz is emerging as a leading candidate to become Argentina’s new No. 10 after Lionel Messi.@FedeBueno73 @ESPNArgentina 💣💣 👕 pic.twitter.com/RCASL810lY September 1, 2026

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φεντερίκο Μπουένο, ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει ήδη καταλήξει στον ποδοσφαιριστή που προτιμά για τη φανέλα με το «10». Η συγκεκριμένη επιλογή, ωστόσο, συνδέεται άμεσα με το μέλλον του ίδιου του προπονητή, καθώς η παραμονή του στον πάγκο της Αργεντινής δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο Νίκο Παζ θεωρείται ένα από τα πλέον υποσχόμενα πρόσωπα της νέας γενιάς του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον αγωνίζεται στην Κόμο, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις με την τεχνική του, τη δημιουργία και την ικανότητά του να βρίσκει χώρους ανάμεσα στις γραμμές.

Η πιθανότητα να φορέσει το «10» αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι ο αριθμός έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Μέσι για περισσότερα από δέκα χρόνια. Με αυτή τη φανέλα ο Αργεντινός σούπερ σταρ έζησε τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του με την εθνική ομάδα και συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή.

Πλέον, η «Αλμπισελέστε» καλείται να γυρίσει σελίδα χωρίς τον ποδοσφαιριστή που αποτέλεσε το απόλυτο σημείο αναφοράς της για πάνω από 20 χρόνια. Ο Νίκο Παζ εμφανίζεται ως ένας από τους παίκτες στους οποίους μπορεί να στηριχθεί η Αργεντινή για να διαμορφώσει την επόμενη ημέρα της.