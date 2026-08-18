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Ένα αξιολάτρευτο περιστατικό έζησε ένας νεαρός άνδρας στο Πουέρτο Μάδριν της Αργεντινής, όταν την ώρα που κολυμπούσε, μία ομάδα θαλάσσιων λιονταριών του «επιτέθηκαν» με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στο βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε τη στιγμή που τα θαλάσσια λιοντάρια άρχισαν να πλησιάζουν τον κολυμβητή και να τον περικυκλώνουν.

Ένα από τα ζώα να έρχεται τόσο κοντά στο πρόσωπό του ώστε η σκηνή μοιάζει σαν να του δίνουν… φιλιά Οι ισπανόφωνες αναρτήσεις που συνοδεύουν το βίντεο κάνουν χαρακτηριστικά λόγο για «besos y lobos marinos por todos lados», δηλαδή «φιλιά και θαλάσσια λιοντάρια παντού».

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«Το να κολυμπήσεις με θαλάσσιους λέοντες είναι κάτι που μπορείς να κάνεις όλο τον χρόνο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο είναι η περίοδος αιχμής για να συναντήσετε μωρά με τόση ενέργεια», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο ταξιδιώτης και content creator Μανουέλο Εσπινόσα που επέλεξε να κολυμπήσει στα νερά του Πουέρτο Μάδριν, στην Παταγονία, στις οκτώ το πρωί.

Η περιοχή της Πούντα Λόμα αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τα ζώα, ενώ η δραστηριότητες του snorkelling και της κολύμβησης μαζί τους θαλάσσιους λέοντες αποτελεί δημοφιλή τουριστική εμπειρία.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, πάντως, δεν είναι επιβεβαιωμένο πότε ακριβώς συνέβη, ωστόσο τα θαλάσσια λιοντάρια είναι ιδιαίτερα περίεργα και παιχνιδιάρικα και, όταν βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, μπορεί να πλησιάσουν τους ανθρώπους που κολυμπούν στην περιοχή.