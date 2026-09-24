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Οι πτήσεις των βομβαρδιστικών τύπου B-1 είχαν προγραμματιστεί επίσημα για την τελετή υποδοχής, με τον Κινέζο πρόεδρο να παραμένει ανέκφραστος κατά τη διάρκεια.

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εστιάζοντας στην αιφνιδιαστική αντίδραση του Αμερικανού προέδρου στον θόρυβο.

Επιπλέον, σχολιάστηκε η ενδυμασία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φορούσε βαρύ χειμωνιάτικο παλτό και γάντια παρά την ήπια θερμοκρασία των 18 βαθμών Κελσίου.

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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αντίδρασή του την ώρα που υποδεχόταν τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στην αεροπορική βάση Άντριους.

Οι κάμερες κατέγραψαν τον Τραμπ να κάνει μια έντονη γκριμάτσα και να αντιδρά απότομα, την ώρα που αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποιούσαν πτήσεις πάνω από τη βάση, στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα αεροσκάφη ήταν βομβαρδιστικά τύπου B-1.

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Η παρουσία των αεροσκαφών δεν αποτελούσε απρόοπτο, καθώς οι πτήσεις είχαν ανακοινωθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα ως μέρος του προγράμματος της επίσημης υποδοχής. Την ίδια στιγμή, ο Σι Τζινπίνγκ παρέμεινε ανέκφραστος και δεν φάνηκε να αντιδρά στον θόρυβο.

Ao receber Xi Jinping nos EUA, Donald Trump fez bombardeiros B-1 e caças F-22 Raptor sobrevoarem o local, numa tentativa de intimidar e impressionar o presidente chinês. Mas na hora do estrondo foi Trump que fez cara de dor e incômodo, enquanto Xi não esboçou reação 😅 pic.twitter.com/aHeDDaplOJ September 23, 2026

Το στιγμιότυπο προκάλεσε άμεσα σχόλια στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Η «New York Post», που θεωρείται φιλική προς τον Τραμπ, αλλά και ο αριστερόστροφος ειδησεογραφικός οργανισμός «Media Touch» δημοσίευσαν το σχετικό βίντεο, συνοδεύοντάς το με διαφορετικές ερμηνείες.

Μεταξύ των σχολίων που έγιναν viral ήταν και η φράση: «Τραμπ – αυτή είναι η δική σου αεροπορική επίδειξη. Πώς μπορείς να φοβάσαι;».

Η συγκεκριμένη σκηνή αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα ενόψει της προεκλογικής περιόδου για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Πέρα από την αντίδρασή του στα μαχητικά, σχολιάστηκε και η ενδυμασία του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Σι φορώντας βαρύ χειμωνιάτικο παλτό και γάντια, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία στην περιοχή βρισκόταν περίπου στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, ο Σι Τζινπίνγκ, η σύζυγός του Πενγκ Λιγιουάν και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, εμφανίστηκαν με σαφώς ελαφρύτερη ενδυμασία.