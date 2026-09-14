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Viral έχει γίνει ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντίρ Τζαϊσουάλ, ο οποίος καταγράφηκε να καταναλώνει φιστίκια κατά τη διάρκεια της συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχί.

Στα πλάνα φαίνεται ο Ινδός αξιωματούχος να τρώει ασταμάτητα φιστίκια, ακόμη και την ώρα που ηγέτες και άλλοι εκπρόσωποι των χωρών της ομάδας μιλούσαν. Μάλιστα, σε ορισμένες στιγμές δεν παραλείπει να γλείψει και τα δάχτυλά του. Στα social media έγινε χαμός, με το τρολάρισμα να μη σταματά και τα ειρωνικά σχόλια να πέφτουν «βροχή».

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India's Ministry of External Affairs spokesperson went viral for demolishing a box of nuts through Iran's President's speech at the BRICS summit. Staff eventually took it away. pic.twitter.com/TklI8lyTv2 — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2026

Τα σνακ είχαν τοποθετηθεί στα τραπέζια για τους αντιπροσώπους και τους αξιωματούχους που συμμετείχαν στη σύνοδο. Ωστόσο, η επιμονή του Τζαϊσουάλ στο μπολ με τα φιστίκια δεν πέρασε απαρατήρητη, με τα σχετικά αποσπάσματα να γίνονται γρήγορα viral και να προκαλούν πλήθος ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το India Today.

Δημοσιογράφος σχολίασε σκωπτικά ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα έπρεπε «να αρχίσει να ταΐζει τους γραφειοκράτες του προτού τους στείλει σε διεθνείς εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου». Σημειώνεται ότι ένας άλλος Ινδός αξιωματούχος στη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχί καταγράφηκε να τρώει φιστίκια την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.