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Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε έντονη κριτική για την οικογενειακή δυναμική, αναγκάζοντας την Έρικα να δώσει δημόσιες εξηγήσεις για το περιστατικό.

Η ίδια διευκρίνισε ότι επέλεξε να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού για να στηρίξει τον σύζυγό της, ο οποίος πενθούσε την πρόσφατη απώλεια ενός φίλου του.

Μετά τη δημοσιοποίηση του αποσπάσματος, η οικογένεια δέχθηκε απειλές θανάτου και παρενόχληση, με αγνώστους να δημοσιεύουν τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας στο διαδίκτυο.

Η Έρικα καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του συζύγου της και κάλεσε τους χρήστες να επιδείξουν υπευθυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των σχολίων στα παιδιά τους.

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Ένα στιγμιότυπο από τις εξέδρες αγώνα των San Francisco Giants στις ΗΠΑ ήταν αρκετό για να γίνει η Έρικα viral στα social media. Η κάμερα την κατέγραψε να κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της και ταυτόχρονα να διαχειρίζεται φαγητά, ενώ ο σύζυγός της καθόταν δίπλα της και έτρωγε, χωρίς να φαίνεται να συμμετέχει ιδιαίτερα στη φροντίδα του παιδιού.

Το απόσπασμα, που προβλήθηκε ζωντανά από το NBC, προκάλεσε πλήθος σχολίων, με τους παρουσιαστές να χαρακτηρίζουν την Έρικα «μητέρα της χρονιάς» και να αποθεώνουν την ικανότητά της να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

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Το βίντεο ξεπέρασε τα 43,9 εκατομμύρια προβολές, με αποτέλεσμα η ίδια να χρειαστεί να δώσει εξηγήσεις, καθώς άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα από φίλους και συγγενείς που είχαν δει το viral στιγμιότυπο.

A mom caught on camera at a San Francisco Giants game has responded after going viral, saying the broadcast clip didn’t tell the full story of what happened.

The backlash grew after commentators and social media users criticized the family dynamic, but the mother later explained… September 27, 2026

«Εκείνο το βράδυ επέλεξα να φροντίσω εγώ εκείνον»

«Δεν υπήρξε κανένας καβγάς για την κέτσαπ. Δεν μου είπε ότι ξέχασα κάτι», ανέφερε η Έρικα, εξηγώντας στη συνέχεια γιατί ο συγκεκριμένος αγώνας μπέιζμπολ ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για τον σύζυγό της, καθώς αποτελούσε έναν τρόπο να τιμήσει έναν φίλο του που είχε πεθάνει πρόσφατα.

«Ο σύζυγός μου δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, αλλά ξέρω ότι πενθεί βαθιά για την απώλειά του. Εκείνο το βράδυ επέλεξα να φροντίσω εγώ εκείνον. Το γεγονός ότι μια κάμερα με κατέγραψε να κάνω κάτι για τον σύζυγό μου δεν δείχνει όλες τις φορές που εκείνος έχει κάνει κάτι για εμένα. Σε όσους προσβάλατε τον Ράμσες, θυμηθείτε ότι τα παιδιά μας μπορεί κάποια μέρα να διαβάσουν τα λόγια σας ή να δουν τα βίντεό σας. Δεν θέλω να αναζητήσουν αυτή την ανάμνηση και να βρουν αγνώστους να αποκαλούν τον πατέρα τους άχρηστο».

Οι προσωπικές πληροφορίες και οι απειλές

Η Έρικα κατήγγειλε, ακόμα, ότι κάποιοι βρήκαν στο διαδίκτυο προσωπικά στοιχεία της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων αριθμών τηλεφώνου, ενώ υπήρξαν ακόμη και απειλές θανάτου.

«Κάποιοι από εσάς είπατε στον σύζυγό μου να αυτοκτονήσει. Σε όσους το έκαναν αυτό: ντροπή σας. Ο σύζυγός μου είναι πατέρας, γιος και ένας άνθρωπος που αγαπιέται βαθιά από όσους τον γνωρίζουν πραγματικά. Τα παιδιά μας χρειάζονται τον πατέρα τους. Ελπίζω και προσεύχομαι να αναλογιστείτε όσα γράψατε».

Απευθυνόμενη τέλος στους παρουσιαστές του NBC η Έρικα έγραψε: «Πιστεύω ότι δεν είχατε κακή πρόθεση. Όμως τα αστεία σας συνέβαλαν στο να μετατραπεί μια στιγμή αγάπης και υποστήριξης σε κάτι που οι άγνωστοι χρησιμοποίησαν για να χλευάσουν τον σύζυγό μου και να κρίνουν τον γάμο μας. Αυτό που στη δική σας μετάδοση ήταν λίγες στιγμές διασκέδασης, για την οικογένειά μας μετατράπηκε σε ημέρες πραγματικού πόνου. Μακάρι να γνωρίζατε τι σήμαινε εκείνο το βράδυ για εκείνον πριν τον μετατρέψετε στο αντικείμενο του αστείου».