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Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε σε ορεινή περιοχή της Γαλλίας, όταν μια αγελάδα εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο των Πυρηναίων και χρειάστηκε να απομακρυνθεί με ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τη New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν το ζώο παγιδεύτηκε στη λάσπη, ενώ βοσκούσε σε ορεινό λιβάδι. Το απότομο ανάγλυφο και η δύσκολη πρόσβαση στην περιοχή καθιστούσαν αδύνατη την ασφαλή απομάκρυνσή του από το έδαφος.

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Holy cow! Helicopter airlifts stranded bovine to safety from French mountain https://t.co/ZqtjzVWKQI pic.twitter.com/E2SsateGTT — New York Post (@nypost) September 23, 2026

Οι διασώστες, καθώς δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο με όχημα, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ελικόπτερο. Η αγελάδα μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, ενώ τα εντυπωσιακά πλάνα από την επιχείρηση έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ζώα διασώζονται με ελικόπτερο σε ορεινές περιοχές. Το 2021, αντίστοιχες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις Ελβετικές Άλπεις.