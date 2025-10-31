Τέσσερις έφηβοι ηλικίας 15 και 16 ετών στην Κορσική τέθηκαν υπό κράτηση αυτή την εβδομάδα, καθώς κατηγορούνται ότι σκότωσαν μια αγελάδα και το μοσχαράκι της το περασμένο καλοκαίρι, βιντεοσκοπώντας την πράξη τους και δημοσιεύοντάς την στα κοινωνικά δίκτυα. Οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την προσαγωγή τους, ενώ η εισαγγελία του Αιάκιο συνεχίζει την έρευνα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα βίντεο που είχαν αναρτηθεί τον Ιούλιο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς έδειχναν τους νεαρούς να καλύπτονται με αίμα και να αποκεφαλίζουν την αγελάδα, ενώ δίπλα της βρισκόταν το μοσχαράκι της. Στο υλικό ακούγονται να φωνάζουν «σκοτώσαμε τη μητέρα σου» πριν πυροβολήσουν και το μικρό ζώο.

Τα βίντεο αφαιρέθηκαν γρήγορα από τις πλατφόρμες όπου είχαν δημοσιευτεί, ωστόσο η αστυνομία είχε ήδη ξεκινήσει έρευνα για «βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση ζώων που οδήγησε στον θάνατό τους», όπως ανέφερε η εισαγγελία.

Η διοικήτρια της αστυνομίας στη Σαρτέν, Σοφί Σουσί, δήλωσε ότι οι έφηβοι ομολόγησαν τις πράξεις τους. Ένας τέταρτος ανήλικος, που φέρεται να παρείχε το όχημα για τη μεταφορά τους, συνελήφθη λίγο αργότερα. Ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν έχει κατονομαστεί, ενώ οι αρχές εξετάζουν ακόμη τον ρόλο που είχε ο καθένας από τους νεαρούς στην υπόθεση.