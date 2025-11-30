Μία μικρή αγελάδα στη Ρωσία που βλέπει για πρώτη φορά χιόνι έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral στα social media.

Στο βίντεο, η αγελάδα προσπαθεί να πιάσει με τη γλώσσα της τις νιφάδες χιονιού που πέφτουν γύρω της, δείχνοντας ενθουσιασμό και αθωότητα. Οι αντιδράσεις της θεωρήθηκαν απόλυτα χαριτωμένες, με αποτέλεσμα το κλιπ να κερδίσει την προσοχή του διαδικτύου.

Μέσα σε μόλις 24 ώρες, το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 2,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες ζεστά σχόλια από χρήστες που έσπευσαν να μοιραστούν την αγάπη τους για τη μικρή αγελάδα. Το στιγμιότυπο έγινε σύμβολο της απλότητας και της χαράς που προσφέρει η φύση.

Η χαριτωμένη αυτή αντίδραση της αγελάδας έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού παγκοσμίως.

A cow saw snow for the first time — and instantly became a social-media star



In the video, the cow catches falling snowflakes with her tongue, looking completely delighted by what’s happening.



The clip gathered 2.5 million views and thousands of warm comments in just 24 hours. pic.twitter.com/6yevhOqe1m — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025