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Για πρώτη φορά από το 1966 εντοπίστηκε σε αγελάδες στο Τέξας σαρκοφάγο παράσιτο που τρέφεται με θερμόαιμα ζώα, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας το βράδυ της Τετάρτης (03.06.2026).

Σαρκοφάγο παράσιτο εντοπίστηκε σε αγελάδα στο Τέξας

Οι κτηνοτρόφοι στις ΗΠΑ εκφράζουν προβληματισμό για το σκουλήκι του Νέου Κόσμου που εντοπίστηκε στην πόλη La Pryor του Τέξας, περίπου 30 μίλια (48 χλμ) από τα νότια σύνορα, τονίζοντας ότι μια επιδημία θα μπορούσε να αποδεκατίσει τα κοπάδια τους, να περιορίσει την παραγωγή βόειου κρέατος και να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

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Το τελευταίο χρόνο έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την καθυστέρηση άφιξης του σκουληκιού στις ΗΠΑ αν και η εξάπλωσή του θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη.

Τι είναι το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου»

Οι σκουληκόμυγες είναι παρασιτικές μύγες, τα θηλυκά των οποίων γεννούν αυγά σε ανοιχτές πληγές και βλεννογόνους των ζώων. Όταν τα αυγά εκκολάπτονται, εκατοντάδες προνύμφες τρυπώνουν τη ζωντανή σάρκα, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή τους αν δεν αντιμετωπιστούν.

Οι σκουληκόμυγες μπορούν να προσβάλλουν κατοικίδια ενώ ο κίνδυνος για τον άνθρωπο να είναι χαμηλός. Το BBC μεταδίδει πως η μύγα δεν δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας τροφίμων.

Σχετικά με την εξάπλωσή του, η μετακίνηση των μολυσμένων ζώων θεωρείται ο πιο συνηθισμένος τρόπος.

Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και οι αρχές του Τέξας έχουν καθορίσει ήδη ζώνη ανίχνευσης και καραντίνας των ζώων ώστε να μην εξαπλωθεί.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν σχέδια για την απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων μυγών του είδους Screwworm, καθώς τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μία φορά στη ζωή τους και τα αυγά που γεννούν δεν πρόκειται να εκκολαφθούν.