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Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών από την Grupo TH Soluciones τελεί υπό την έγκριση του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού και νομικών διαδικασιών.

Εφόσον το εγχείρημα ευοδωθεί, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής θα αποκτήσει τον δεύτερο ισπανικό σύλλογο στην κατοχή του, μετά την επένδυσή του στην Κορνέγια τον περασμένο Απρίλιο.

Η Ελντένσε αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, έχοντας ήδη τερματίσει τη συνεργασία της με τον προπονητή Κλαούντιο Μπαραγκάν.

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Η Ελντένσε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, γνωστοποίησε πως ο Λιονέλ Μέσι έχει καταλήξει σε «προκαταρκτική συμφωνία» για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του συλλόγου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, η Ελντένσε θα γίνει η δεύτερη ισπανική ομάδα στην οποία ο Αργεντινός έχει επενδύσει, μετά την Κορνέγια της Καταλονίας, την οποία απέκτησε τον περασμένο Απρίλιο.

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Ο 39χρονος πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα αγωνίζεται πλέον στην Ίντερ Μαϊάμι, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελντένσε ανέφερε: «Έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία με τον Λιονέλ Μέσι για την απόκτηση των μετοχών που ανήκουν σήμερα στην Grupo TH Soluciones, γεγονός που θα τον καταστήσει πλειοψηφικό μέτοχο του συλλόγου.

«Η συναλλαγή τελεί υπό την ολοκλήρωση των υπόλοιπων νομικών και συμβατικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, καθώς και της απαιτούμενης έγκρισης από το Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού (CSD)».

Η ομάδα, που εδρεύει στο Αλικάντε, έχει πραγματοποιήσει αρνητικό ξεκίνημα στη φετινή La Liga 2, καθώς μετρά μόλις δύο βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές. Βρίσκεται στην 20ή θέση της βαθμολογίας, ενώ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον προπονητή Κλαούντιο Μπαραγκάν.

Η Κορνέγια, η άλλη ισπανική ομάδα στην οποία έχει επενδύσει ο Μέσι, αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία της χώρας. Τον Απρίλιο, όταν έγινε γνωστή η είσοδος του Αργεντινού στη μετοχική σύνθεση, ο σύλλογος είχε αναφέρει πως η ιδιοκτησία του Μέσι «ενισχύει τους στενούς δεσμούς του με την Μπαρτσελόνα και τη δέσμευσή του για την ανάπτυξη του αθλητισμού και του τοπικού ταλέντου στην Καταλονία».

Ο Μέσι μετακόμισε από την Αργεντινή στην Ισπανία σε ηλικία 13 ετών και τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004, έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν έγραψε τη δική του ιστορία με τους Καταλανούς, σημειώνοντας 672 γκολ σε 778 εμφανίσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Το 2021 αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα για την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ το 2023 μετακινήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ίντερ Μαϊάμι, ομάδα του MLS.

Πηγή: BBC