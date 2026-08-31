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Η οργάνωση Ibiza Youth Association διοργάνωσε τη δράση υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιοι χώροι πρέπει να παραμένουν προσβάσιμοι στους ντόπιους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι συμμετέχοντες ανήρτησαν πανό με συνθήματα κατά του υπερτουρισμού, τονίζοντας πως το νησί δεν είναι προς πώληση για τουριστική εκμετάλλευση.

Παράλληλα, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά από μεγάλη διαδήλωση στη Μαγιόρκα, όπου χιλιάδες πολίτες ζήτησαν πιο βιώσιμα μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης.

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Δεκάδες άνθρωποι που αντιδρούν στον μαζικό τουρισμό συγκεντρώθηκαν σε παραλία της Ίμπιζα, σε μια συμβολική κινητοποίηση ενάντια στον υπερτουρισμό. Οι διοργανωτές τόνισαν πως οι δημόσιοι χώροι του νησιού θα πρέπει να παραμένουν προσβάσιμοι στους κατοίκους και να μην μετατρέπονται αποκλειστικά σε τουριστικούς προορισμούς.

Η δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στην Cala Saladeta, έναν μικρό αμμώδη όρμο που βρίσκεται ανάμεσα σε πευκόφυτους γκρεμούς, κοντά στο Σαν Αντόνιο, ένα από τα πιο γνωστά θέρετρα της δυτικής Ίμπιζα, που φημίζεται για τη νυχτερινή του ζωή.

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"Ibiza vive al límite": Protesta de los jóvenes de la isla contra la masificación turística" https://t.co/vZd4Unhi0y — Radio Ibiza SER (@RADIOIBIZASER) August 30, 2026

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με συνθήματα στα καταλανικά, ανάμεσά τους και ένα που ανέφερε: «Όπου κι αν κοιτάξεις, είναι όλοι τουρίστες». Σε ορισμένα από τα μηνύματα χρησιμοποιήθηκε και ο όρος «guiris», μια υποτιμητική ισπανική έκφραση που χρησιμοποιείται για τους ξένους τουρίστες.

«Το νησί δεν είναι προς πώληση», διαμαρτυρία στην Ίμπιζα

Την κινητοποίηση διοργάνωσε η Ibiza Youth Association, η οποία κάλεσε κατοίκους και υποστηρικτές να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική μορφή διαμαρτυρίας. Αντί για μια συνηθισμένη πορεία στους δρόμους, οι συμμετέχοντες επέλεξαν να πραγματοποιήσουν μια συμβολική ημέρα στην παραλία.

En plena 'Xindriada', jóvenes ibicencos se reunieron para reclamar su identidad y recuperar su isla.



Lee aquí la noticia completa: https://t.co/goWPUarHtY https://t.co/cvQpsrWPAw — Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) August 30, 2026

Πριν από τη δράση, οι διοργανωτές είχαν ξεκαθαρίσει πως σκοπός τους ήταν να αναδείξουν το δικαίωμα των κατοίκων να χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν τους δημόσιους χώρους του νησιού. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «οι δημόσιοι χώροι θα ανήκουν πάντα σε εμάς και το νησί δεν είναι προς πώληση».

Dozens of anti-tourist fanatics occupy 'overcrowded' Ibiza beach in latest protest against holidaymakers https://t.co/lBgNdhhL2N Advertisement August 31, 2026

Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα στην εβδομάδα, απηύθυναν κάλεσμα στους κατοίκους, θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα: «Πόσες φορές έχουμε δει τους χώρους μας να απομακρύνονται από τους ανθρώπους της Ίμπιζα; Πόσο καιρό θα δεχόμαστε να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να απολαμβάνουμε το νησί μας;».

Οι διοργανωτές εξέφρασαν παράλληλα την αντίθεσή τους στην αντίληψη ότι οι κάτοικοι μπορούν να απολαμβάνουν το νησί τους κυρίως κατά τους μήνες που η τουριστική κίνηση είναι περιορισμένη.

«Δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στο να το απολαμβάνουμε μόνο από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο. Έχουμε το δικαίωμα να το απολαμβάνουμε το καλοκαίρι, την άνοιξη και το φθινόπωρο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

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Η συγκεκριμένη δράση δεν είχε τον χαρακτήρα μιας παραδοσιακής διαδήλωσης. Αντίθετα, οι διοργανωτές την παρουσίασαν ως μια ημέρα κατά την οποία οι κάτοικοι θα μπορούσαν «να γελάσουν με φίλους, να επισκεφθούν μέλη της οικογένειάς τους και να κολυμπήσουν».

Η «μάχη» κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα

Η κινητοποίηση στην Ίμπιζα ήρθε μία ημέρα μετά από αντίστοιχη μεγάλη διαμαρτυρία στη γειτονική Μαγιόρκα. Περίπου 1.000 άνθρωποι σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα στο κέντρο της Πάλμα, ζητώντας από τις περιφερειακές αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του υπερτουρισμού.

HIPERTROFIA DEL TURISMO EMPOBRECE.



Baleares era en 1985 1ª comunidad española PIBpc.



Hipertrofia del turismo la hizo despeñarse.



Hoy superada por País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, Aragón y La Rioja.



40% asalariados mileuristas. https://t.co/6wm9LgQOgg Advertisement August 30, 2026

🇪🇸 Mallorca just held its fourth anti-overtourism protest of the summer.



In Palma, residents sat in the streets with chairs and signs reading “your paradise, our hell,” arguing the island no longer has room for more visitors.



Housing costs and crowded public space are the core… — London Baithead (@londonbaithead) August 31, 2026

Η κινητοποίηση αυτή ήταν η δεύτερη που πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουλίου. Τότε, μια μεγάλη αντιτουριστική πορεία στην Πάλμα είχε οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην πορεία του Ιουλίου συμμετείχαν περίπου 20.000 άνθρωποι, ενώ οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι ο αριθμός των διαδηλωτών έφτασε τις 70.000.

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Με πληροφορίες από: dailymail.com

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