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Οι αρχές ισχυρίστηκαν αρχικά ότι το ακίνητο προοριζόταν για προσωρινή χρήση ως γραφείο, αν και οι πολεοδομικοί κανονισμοί επιτρέπουν τη χρήση του αποκλειστικά ως κατοικία.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η περιφερειακή κυβέρνηση αποφάσισε την πώληση του ακινήτου και τη διάθεση των εσόδων στα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών της περιοχής.

Παρά τις προσπάθειες της Αγιούσο να υποβαθμίσει το ζήτημα, δικαστικές αρχές εξετάζουν καταγγελίες για την αγορά, ενώ πολιτικοί αντίπαλοι ζητούν την παραίτησή της.

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Αντιμέτωπη με ένα σκάνδαλο 6,3 εκατ ευρώ είναι η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο, η οποία καλέιται να δώσει εξηγήσεις για την αγορά ενός πολυτελούς ρετιρέ το οποίο η κυβέρνησή της υποστήριξε ότι προοριζόταν για προσωρινός χώρος εργασίας, την ώρα που ανακαινίζονταν τα επίσημα γραφεία της.

Η Αγιούσο, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) της Ισπανίας, ηγείται της περιφέρειας της Μαδρίτης από το 2019 και έχει χτίσει το πολιτικό της προφίλ πάνω στη σκληρή αντιπαράθεση με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τον οποίο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει για διαφθορά.

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Όμως η πραγματική εικόνα την εκθέτη καθώς θα πρέπει να απαντήσει για την αγορά ενός ακινήτου έναντι 6,3 εκατ εθρώ στην ακριβή συνοικία Chamberí της ισπανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, η κυβέρνηση της Μαδρίτης αγόρασε το ρετιρέ τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι θα χρησιμοποιούνταν από την Αγιούσο όσο διαρκούσαν οι εργασίες ανακαίνισης στο κτίριο της Real Casa de Correos, όπου στεγάζεται η περιφερειακή διοίκηση.

Αρχικά, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το κόστος του ακινήτου ούτε διευκρίνισε αν η Αγιούσο σκόπευε να διαμείνει σε αυτό. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι το διαμέρισμα κόστισε 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι πολεοδομικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως κατοικία και όχι ως γραφείο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η περιφερειακή κυβέρνηση είχε ζητήσει ένα ακίνητο «μεταξύ 250 και 400 τετραγωνικών μέτρων και με μεγάλη βεράντα», αίτημα που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ασυνήθιστο για έναν χώρο διοίκησης.

Η απάντηση της Αγιούσο

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Η αρχική αντίδραση της Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο στις αποκαλύψεις ήταν να τις χαρακτηρίσει αρχικά «εκστρατεία λάσπης». Υποστήριξε ότι το ρετιρέ δεν αγοράστηκε για προσωπική της κατοικία αλλά ως χώρος «θεσμικών συναντήσεων», ενώ επισήμανε ότι δεν είχε «την παραμικρή ιδέα» για την αγορά.

Μετά τον σάλο, η περιφερειακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το ακίνητο θα πωληθεί και τα χρήματα θα διατεθούν στα θύματα των φετινών πυρκαγιών κοντά στη Μαδρίτη.

Η ίδια η Αγιούσο επιχείρησε να κλείσει την υπόθεση, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Está en venta, chao pescao» («Είναι προς πώληση, άντε γεια»), μια χαρακτηριστική φράση της που προκάλεσε νέα συζήτηση στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ατάκα συγκρίνεται ήδη με άλλη πολυσυζητημένη στιγμή της πολιτικής της καριέρας, όταν είχε ακουστεί στη Βουλή να αποκαλεί τον Σάντσεθ «hijo de puta» («π@@@νας γιο»), για να υποστηρίξει στη συνέχεια ότι είχε πει «me gusta la fruta» («μου αρέσουν τα φρούτα»)!

Έρευνα από δικαστή και ερωτήματα από το ίδιο το κόμμα

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Παρά τις προσπάθειες της Αγιούσο να υποβαθμίσει το ζήτημα, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Δικαστής στη Μαδρίτη εξετάζει πέντε διαφορετικές καταγγελίες που αφορούν την αγορά του ακινήτου.

Ακόμη και ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε ότι αν και θεωρεί πως οι εξηγήσεις της Αγιούσο ήταν επαρκείς, η αρμόδια υπηρεσία της περιφερειακής κυβέρνησης «πρέπει να εξηγήσει γιατί αγοράστηκε ένα ακίνητο που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε νέα ερωτήματα, καθώς ο Φεϊχόο αποκάλυψε ότι η ομάδα της Αγιούσο τον είχε ενημερώσει τον Απρίλιο πως αναζητούσε προσωρινούς χώρους γραφείων, κάτι που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ότι δεν γνώριζε για την αγορά.

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Ανακοινώσεις έχουν εκδώσει φυσικά και οι πολιτικοί αντίπαλοί της Αγιούσο, ζητώντας την παραίτησή της και χαρακτηρίζοντας τις εξηγήσεις της «ανεπαρκείς και ανησυχητικές».

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Πολιτικό πλήγμα ενόψει εκλογών

Ο πολιτικός επιστήμονας Πάμπλο Σιμόν από το Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ΄ της Μαδρίτης εκτιμά ότι η έλλειψη ξεκάθαρων απαντήσεων, σε συνδυασμό με τη δικαστική έρευνα, έχουν βάλει σε δύσκολη θέση την Αγιούσο. «Από πολιτικής άποψης, πιστεύω ότι την έχει πλήξει, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει κριτική τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά», ανέφερε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το πολιτικό κόστος πιθανότατα δεν θα εμποδίσει την αξιωματούχο να κερδίσει μια νέα θητεία στις περιφερειακές εκλογές του επόμενου έτους. Θα μπορούσε όμως να οδηγήσει στην απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας της και να την αναγκάσει να αναζητήσει συμφωνία με το ακροδεξιό κόμμα Vox για να παραμείνει στην εξουσία.

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Η Αγιούσο, που συχνά αποκαλείται με το παρατσούκλι «Σιδηρά Κυρία της Μαδρίτης», λόγω των επιθετικών πολιτικών της υπέρ των επιχειρήσεων, της χαμηλής φορολογίας και της συγκρουσιακής της στάσης απέναντι στην αριστερά που θυμίζουν Μάργκαρετ Θάτσερ, ζει με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Γκονθάλεθ Αμαντόρ, έναν επιχειρηματία ο οποίος πρόσφατα έβγαλε προς πώληση δύο από τα διαμερίσματα που είχαν μοιραστεί.

Ο Γκονθάλεθ Αμαντόρ αναμένει να δικαστεί με κατηγορίες για φορολογική απάτη και πλαστογράφηση εγγράφων. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.