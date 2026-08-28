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Οι ισπανικές αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν για να προστατεύσουν τους μετανάστες, ενώ οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Ερυθρό Σταυρό.

Η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση Σάντσεθ για τον χειρισμό της κρίσης και τις αντικρουόμενες δηλώσεις των υπουργών σχετικά με τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές απελάσεις, επιβάλλοντας την εξέταση κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, ειδικά για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που βρίσκονται στη Θέουτα.

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Φωτιά σε καταυλισμό προσφύγων στον ισπανικό θύλακο Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, έβαλαν διαδηλωτές απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο.

Πλάνα από την παραλία Μπενίτεθ, όπου βρίσκονταν οι μετανάστες για εβδομάδες, δείχνουν πολίτες να ρίχνουν επανειλημμένα αντικείμενα στη φωτιά.

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Anti-migrant protests have escalated in Spain’s Ceuta, with demonstrators dismantling and burning migrant shelters and blocking a Red Cross convoy carrying food and water. Police were deployed as protesters demanded recent migrants be deported. pic.twitter.com/HvXFUkD0GN — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 28, 2026

Αστυνομικοί χώρισαν τους διαδηλωτές από τους μετανάστες, που κατέφυγαν σε προβλήτα. Νωρίτερα, διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες.

Χιλιάδες οι μετανάστες στη Θέουτα

Ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, πολλοί κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι περισσότεροι οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα.

Spanish patriots in Ceuta are finally fighting back, with thousands of patriots protesting on the streets demanding every single illegal immigrant that entered their country be immediately removed.



Ceuta residents said they’ll NEVER surrender their city! pic.twitter.com/PccQSskNfl — Based Bandita (@BasedBandita) August 28, 2026

Η συντηρητική αντιπολίτευση –τόσο το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) όσο και το Vox (άκρα δεξιά) αναφέρονται σε «εισβολή»– απαιτεί να επαναπροωθηθούν όλοι. Ωστόσο διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές επαναπροωθήσεις, απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται χωριστά.

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Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δικαιούνται ειδική προστασία. Ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα πιστεύεται πως είναι 1.500 παιδιά και έφηβοι, με 500 να θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια, που αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.

Εντονες πιέσεις στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση εξαιτίας της κρίσης, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους πως έμεινε άπρακτη, πως εγκατέλειψε τους κατοίκους στη Θέουτα.

Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών (PSOE) επικρίνεται εξάλλου για αντιφάσεις ως προς το εάν οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί.

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Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η CNI, η υπηρεσία πληροφοριών που αναφέρεται στην ίδια, προειδοποίησε μια ημέρα πριν από την μαζική προσπάθεια μεταναστών να μπουν στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα και άλλα μέλη της κυβέρνησης αντιτείνουν πως δεν υπήρξε προειδοποίηση για τις διαστάσεις της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ αναμένεται να εκφραστεί για το θέμα, που έχει πυροδοτήσει διεθνείς αντιδράσεις, στο ισπανικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

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