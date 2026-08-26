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Ένας φυγάς, γνωστός με το προσωνύμιο «μάγος της απόδρασης» έπεσε στα χέρια της ισπανικής αστυνομίας μετά από ανθρωποκυνηγητό που είχαν εξαπολύσει για να τον εντοπίσουν.

Στα χέρια της αστυνομίας ο Αλβανός κακοποιός Τόμα Τάουλαντ

Ο άνδρας, τον οποίο αναζητούσε η Ιταλία στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, είχε καταφέρει να δραπετεύσει από τη φυλακή τέσσερις φορές. Την τελευταία φορά δραπέτευσε από μια ιταλική φυλακή υψίστης ασφαλείας τον Δεκέμβριο κόβοντας με πριόνι τα κάγκελα ενός παράθυρου και κατεβαίνοντας στο έδαφος με τη βοήθεια δεμένων σεντονιών, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

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Προηγουμένως, είχε δραπετεύσει από άλλες δύο ιταλικές φυλακές, στο Τέρνι και στην Πάρμα, όπως και από μία φυλακή στο Βέλγιο, όπου είχε χρησιμοποιήσει μια ανθρώπινη πυραμίδα για να καταφέρει να σκαρφαλώσει στον τοίχο της περίφραξης.

«Θα λέγαμε πως πρόκειται για το σενάριο μιας ταινίας, όμως ορισμένες φορές η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία», υπογράμμισε η αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη στην Ταραγόνα (βορειοανατολική Ισπανία). Αντιστάθηκε στη σύλληψή του και άτομα που τον συνόδευαν επιχείρησαν να επέμβουν, με έναν εξ αυτών να τραυματίζει δύο αστυνομικούς.

Caçat a Tarragona el «Mestre de les Fugues», escapat quatre vegades de presons europees https://t.co/reiTkJn1UU



El fugitiu, considerat molt perillós i reclamat per la justícia italiana, s’havia evadit d’una presó de màxima seguretat serrant els barrots i despenjant-se amb… pic.twitter.com/OqswKoghcc — Diari Girona Notícies (@Gironanoticies) August 26, 2026

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα αρχικά του ονόματος του άνδρα, Τ.Τ. Πρόκειται για τον Τόμα Τάουλαντ, έναν Αλβανό κακοποιό γνωστό στα ιταλικά ΜΜΕ με το προσωνύμιο «mago della fuga» ή «μάγος της απόδρασης».

Ο Τάουλαντ εξέτιε ποινή κάθειρξης που επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2048 για βίαιες κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών, μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ. Ο δραπέτης είχε στην κατοχή του δύο πλαστές ταυτότητες και δύο χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, τα οποία φαίνεται να ήταν επίσης πλαστά, διευκρίνισε η ισπανική αστυνομία.

Δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα να αφεθεί ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης, εν αναμονή της διαδικασίας απέλασής του στην Ιταλία.