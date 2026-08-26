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Τις σορούς εντόπισαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους, τα οποία ειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για να καλέσει τις Αρχές.

Οι ισπανικές Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, εξετάζοντας το σενάριο του ατυχήματος ή της εγκληματικής ενέργειας.

Ειδικό κλιμάκιο συνέλεξε δείγμα από το θολό νερό του τζακούζι για εργαστηριακές αναλύσεις προς διακρίβωση των αιτιών θανάτου.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Βαλένθιας για τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.

Τα παιδιά του ζευγαριού δέχονται ψυχολογική υποστήριξη, ενώ αναμένεται η άφιξη συγγενικού τους προσώπου από την Ιρλανδία για την κηδεμονία τους.

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Άλυτο μυστήριο παραμένει ο θάνατος ενός Ιρλανδού άνδρα και της συζύγου του, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί και γυμνοί δίπλα σε τζακούζι στο σπίτι που είχαν νοικιάσει για τις διακοπές τους στην Ισπανία.

Τους γονείς τους βρήκαν το απόγευμα της Τρίτης τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 14 και 16 ετών. Η οικογένεια είχε επιλέξει για τη διαμονή της την παραθαλάσσια πόλη Κουγιέρα, στην περιοχή της Βαλένθια.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα δύο παιδιά αντίκρισαν τις σορούς των γονιών τους, οι οποίες έφεραν εμφανή τραύματα, και έσπευσαν να ζητήσουν βοήθεια από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εκείνος ενημέρωσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με αστυνομικούς και διασώστες να φτάνουν λίγο αργότερα στο σημείο.

🔴 ÚLTIMA HORA | Dos adolescentes encuentran los cadáveres de sus padres en el jacuzzi de una vivienda de Cullera (Valencia) https://t.co/FwbqHdZOMZ August 26, 2026

Οι ισπανικές Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται τόσο το σενάριο του ατυχήματος όσο και αυτό της εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Εξετάζεται το νερό στο τζακούζι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αστυνομικών προκάλεσε η κατάσταση του νερού στο τζακούζι, το οποίο φέρεται να ήταν ασυνήθιστα θολό. Οι Αρχές έλαβαν δείγμα προκειμένου να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις και να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιος παράγοντας που θα μπορούσε να συνδέεται με τον θάνατο του ζευγαριού.

Young kids find parents dead in jacuzzi in luxury resort as murder cops probehttps://t.co/3ZCbYHFDHH pic.twitter.com/dvN844i4kj — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 26, 2026

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές πραγματοποιούν έρευνες στη γύρω περιοχή, χτυπώντας τις πόρτες γειτονικών κατοικιών σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν πιθανούς μάρτυρες που μπορεί να είδαν ή να άκουσαν κάτι ύποπτο.Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Βαλένθιας. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα αίτια, αλλά και στον χρόνο θανάτου.

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Σε κατάσταση σοκ τα δύο παιδιά

Τα δύο παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μετά την τραγική απώλεια των γονιών τους. Οι τοπικές Αρχές έχουν μεριμνήσει για την παρουσία κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου, καθώς τα παιδιά δεν μιλούν ισπανικά και χρειάζονται άμεση υποστήριξη.

Τοπικά μέσα αναφέρουν επίσης ότι τα δύο αδέλφια χρειάζονταν ήδη πρόσθετη φροντίδα πριν από τον θάνατο των γονιών τους. Ένας θείος τους φέρεται να ταξιδεύει από την Ιρλανδία στην Ισπανία, προκειμένου να αναλάβει την κηδεμονία τους.

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