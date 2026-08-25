Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από το καταμαράν του στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο άνδρας γλίστρησε από τα αίματα ψαριού που καθάριζε, ενώ το σκάφος συνέχισε την πορεία του.

Παρά το γεγονός ότι η σύζυγος διέθετε δίπλωμα χειρισμού, δεν κατόρθωσε να ακινητοποιήσει έγκαιρα το σκάφος λόγω κατάστασης πανικού.

Οι Αρχές εξετάζουν ένα σημείωμα που βρέθηκε στο σκάφος, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ο συντάκτης ή το περιεχόμενό του.

Ο γιος του αγνοούμενου ανέφερε ότι ο πατέρας του διέθετε πολυετή εμπειρία στη θάλασσα και επιβεβαίωσε την ύπαρξη κηλίδων αίματος στο σκάφος.

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Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από το καταμαράν του στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η σύζυγός του, ο 66χρονος Ισπανός είχε πιάσει έναν τόνο που είχε αγκιστρώσει και προσπάθησε να τον μετακινήσει. Ωστόσο, φέρεται να γλίστρησε πάνω στα αίματα του ψαριού και να έπεσε στο νερό. Η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να αντιδράσει, όμως, παρά το γεγονός ότι διαθέτει δίπλωμα, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Το καταμαράν συνέχισε να κινείται και απομακρύνθηκε από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος.

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«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την περιγραφή της μητέρας μου για το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα»

Μιλώντας στο Mega ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία είπε: «Ο πατέρας μου πιθανόν να είναι νεκρός. Θέλω να τα σεβαστείτε αυτό. Θέλω να σεβαστείτε τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την περιγραφή της μητέρας μου για το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Μπορείτε να δείτε και εσείς αυτό που δείξαμε εμείς, δηλαδή τις κηλίδες αίματος που υπάρχουν από το ψάρι στο νότιο τμήμα του καταμαράν, στη δεξιά πλευρά, εκεί όπου φαίνεται πως καθάριζε αυτό το ψάρι και βρέθηκε στη θάλασσα».

Η μητέρα βρίσκεται στην Ισπανία και, σύμφωνα με τον γιο της, παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά την πτώση του συζύγου της στη θάλασσα. Όπως περιέγραψε, είχε άδεια χειρισμού αλλά βρέθηκε σε κατάσταση πανικού και χρειάστηκε χρόνο μέχρι να καταφέρει να ελέγξει το σκάφος και να καλέσει βοήθεια.

Η 67χρονη φέρεται να έμεινε τρεις ημέρες στο ακυβέρνητο σκάφος, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν, αφού δεν είχε σήμα στο κινητό της.

Τελικά, κατάφερε να φτάσει στη στεριά όταν αποκαταστάθηκε το σήμα στο κινητό της και μπόρεσε να καλέσει έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος γνώριζε για το ταξίδι. Εκείνος είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν διαπίστωσε ότι το σκάφος είχε αποκλίνει από την προγραμματισμένη πορεία, την οποία φέρεται να παρακολουθούσε από απόσταση .

Το σημείωμα

Ένα σημείωμα που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στο σκάφος, έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, σύμφωνα με το MEGA. Άγνωστο είναι μέχρι στιγμής ποιος το έγραψε και γιατί. Όπως αποκάλυψε επίσης η εκπομπή Live News, πάνω στο καταμαράν, βρέθηκε ένα σημείωμα που έγραφε “Όλα καλά”.

«5 χρόνια επέλεγαν την Ελλάδα και επέλεγαν αυτή τη διαδρομή, μια διαδρομή που την ήξεραν καλά. Πρώτη φορά έκαναν ταξίδι στην Ελλάδα με αυτό το σκάφος. Άλλαξαν σκάφος νωρίτερα είχαν άλλο. Μεγάλη εμπειρία ο πατέρας μου περισσότερα από 13 χρόνια ταξίδευε στη θάλασσα με διάφορα σκάφη. Είχε άδεια χειριστή η μητέρα μου και γνώριζε για τη θάλασσα και τα ταξίδια», λέει ο γιος τους στο MEGA.